Блінкен у розмові з Лавровим закликав РФ до деескалації, попередив про серйозні наслідки в разі російського нападу на Україну

Держсекретар США Ентоні Блінкен у телефонній розмові з главою міністерства закордонних справ РФ Сергієм Лавровим підтвердив необхідність для Росії негайно вжити заходів для деескалації ситуації на кордоні з Україною та відвести війська, йдеться у пресрелізі Держдепу.

"Держсекретар закликав Росію негайно здійснити деескалацію та відвести війська та їхню техніку від кордонів України", - наголошується в заяві.

"Він (Блінкен - ІФ) наголосив, що подальше вторгнення в Україну матиме швидкі та серйозні наслідки, закликав Росію триматися шляху дипломатії", - також йдеться в документі.

Блінкен знову нагадав про підтримку Вашингтоном суверенітету України і що країни світу мають право самостійно визначати зовнішню політику та формувати альянси.

Блінкен також заявив про готовність Вашингтона продовжувати діалог із Москвою щодо тем, які викликають занепокоєння у безпековій сфері, повідомляє Держдепартамент США.

"Держсекретар наголосив на готовності США продовжувати змістовний обмін думками з Росією щодо спільних занепокоєнь у безпековій сфері, і на двосторонній основі, і разом із союзниками та партнерами", - йдеться в пресрелізі, оприлюдненому Держдепартаментом США.