ЄС запровадить безпрецедентні санкції проти Росії у разі її нападу на Україну – глава підкомітету Європарламенту з безпеки

У разі нападу Російської Федерації на Україну Європарламент запровадить безпрецедентні санкції, заявила голова підкомітету з питань безпеки і оборони (SEDE) Європейського парламенту Наталі Луазо.

"Ми готові і почали створювати умови для деескалації... європейці допоможуть знайти дипломатичний шлях, але ми також готові, якщо Росія нападе на Україну в буквальному сенсі цього слова, ввести безпрецедентні санкції, і в цьому сенсі у нас є єдність і солідарність", – сказала Луазо на спільному брифінгу з головою Комітету Європейського парламенту із закордонних справ (AFET) Девідом Макалістером у вівторок у Києві.

За її словами країни-члени Європейського Союзу, як ніколи раніше, об'єднані у протидії російській агресії.

"Ми координуємо наші зусилля ... Такого не було раніше. Ми зараз дуже об'єднані, ми виступаємо єдиним фронтом. Ми розуміємо, що ситуація серйозна... російський президент повинен оцінити серйозність ситуації – йому мало що вдасться виграти, і він багато що може втратити, якщо далі продовжуватиме свою агресію проти України", – зазначила Луазо.

Вона також наголосила, що не можна говорити про українську безпеку без України і не може бути жодних розмов про європейську безпеку без європейців.

Луазо нагадала , що в Східній Європі – в Україні з 2014 року триває війна, і вона триває навіть після оголошень про припинення вогню.

У свою чергу Макалістер зазначив, що Європейський парламент засуджує агресивні дії Росії проти України. "Європейський парламент непохитно підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України... надзвичайно важливо, що Європейський Союз виступає єдиним фронтом і засуджує дії Росії щодо України, що Росія намагається підірвати європейські спокій і демократію", - сказав він.

Представник Європарламенту нагадав, що 24 січня всі 27 міністрів закордонних справ країн-членів ЄС засудили військову агресію РФ. За його словами, в Європарламенті працюють над питанням про запровадження санкцій проти РФ у разі загострення ситуації.

Водночас він висловився за дипломатичний шлях деескалації ситуації. "ЄС займається і далі буде йти шляхом вирішення цієї ситуації дипломатичним чином. Ми намагаємося зменшити напруженість і знайти шлях прогресу. Ми рішуче підтримуємо Україну не тільки символічно", - додав Макалістер.