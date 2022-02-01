Держави ЄС під час закупівлі газу у третіх країн мають вивчати ризики – Єврокомісія

Правила Євросоюзу передбачають вивчення наслідків контрактів на великі поставки газу для безпеки енергопостачання країн ЄС, повідомив офіційний представник Єврокомісії Тім Макфі.

"Газові компанії в Європі можуть укладати двосторонні угоди. Водночас існує регламент з безпеки постачання і за новими контрактами, що перевищують 28% щорічного споживання газу", – сказав прессекретар у вівторок на брифінгу в Брюсселі.

Він відповідав на прохання прокоментувати, як узгоджуються з правилами ЄС наміри окремих держав-членів Союзу укладати контракти з третіми країнами на великі обсяги газу на довгостроковий період. Як приклад було наведено візит до Москви урядової делегації Угорщини на чолі з прем'єр-міністром Віктором Орбаном для обговорення, зокрема, питань газопостачання.

Компетентні органи відповідної країни ЄС, пояснив представник Єврокомісії, повинні в таких випадках провести оцінку безпеки постачання.

"Регламент з безпеки постачання передбачає, що держава-член оцінює наслідки таких контрактів, які стосуються дуже значних обсягів. Це дає змогу визначити, чи необхідно вживати заходів, щоб уникнути будь-якого ризику припинення поставок", – пояснив Макфі.