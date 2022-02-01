Депутат Воронько вийшов із фракції "Слуга народу" - Стефанчук

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук офіційно оголосив про вихід народного депутата Олега Воронька зі складу фракції "Слуга народу".

"Надійшла заява від народного депутата Олега Воронька… Повідомляю про вихід зі складу депутатської фракції політичної партії "Слуга народу", - сказав Стефанчук на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", на пленарному засіданні парламенту у вівторок Воронько заявив: "За два з половиною роки ідеали парламентської більшості зразка 2019 року стрімко деградували аж до кримінального переслідування тих депутатів, які мають сміливість висловлювати незгоду з політикою Банкової... Переслідувати депутатів, які мають власний погляд... Тиснути на тих, хто підтримує МФО "Розумна політика".

Він нагадав, що нещодавно Державне бюро розслідувань здійснило обшуки у членів його родини.

Як повідомлялося, 28 січня працівники ДБР здійснили обшуки у Воронька за фактом підроблення документів. Воронько входив до складу фракції "Слуга народу", є членом МФО "Розумна політика".