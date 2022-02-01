Політика

13:10 01.02.2022

У ВР модернізують систему для голосування - Корнієнко

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У ВР модернізують систему для голосування - Корнієнко

Верховна Рада має намір здійснити переоснащення системи для голосування народних депутатів України у сесійній залі, повідомив перший заступник голови парламенту Олександр Корнієнко.

"Ми вже стоїмо на порозі великої реформи парламенту, пов'язаної зі зміною системи голосування "Рада". Зокрема, минулого тижня ми побачили, що вже не можемо ухвалювати державні рішення через певні технічні проблеми", - сказав Корнієнко журналістам у кулуарах Верховної Ради у вівторок.

Він уточнив, що розглядають два підходи щодо модернізації системи для голосування, один з яких дасть змогу депутатам дистанційно працювати з документами та порядком денним пленарних засідань.

За словами першого віцеспікера, технічне переоснащення парламенту можливе лише у період між сесіями.

"Жоден із наших потенційних партнерів, підрядників не гарантував виконання робіт менше ніж за 40 днів. До того ж спочатку має відбутися тендер", – зазначив Корнієнко.

Народний депутат також повідомив, що планується заміна крісел на робочих місцях народних депутатів. Він наголосив, що під час модернізації парламенту необхідно врахувати історичну цінність будівлі Верховної Ради й виконати необхідні роботи без пошкодження її архітектурної цілісності.

Теги: #корнієнко #голосування #рада
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