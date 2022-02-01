Політика

11:23 01.02.2022

Українська влада не відкидає Мінські угоди, але має намір знайти кроки на шляху їх виконання

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Українська влада не відкидає Мінські угоди, але має намір знайти кроки на шляху їх виконання

Українська влада вважає Мінські угоди рамковими і має намір знайти кроки щодо їх виконання, які гарантують довготривалий мир, повідомив у вівторок радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк агентству "Інтерфакс-Україна", коментуючи заяву секретаря РНБО Олексія Данілова про неможливість виконання цих угод.

"Протягом усіх років існування Мінських домовленостей триває дискусія щодо параметрів того, як їх можна виконати. Очікувано, що у цій дискусії беруть участь, зокрема, і посадовці України, зокрема пан Данілов, однак вони це роблять скоріше у публіцистичному стилі", - наголосив він.

"У чому значення "Мінська"? Це єдина угода про закінчення війни на Донбасі, яку визнає Росія і яка окреслює можливий шлях до повернення тимчасово окупованих територій ОРДЛО під контроль України. Але це рамкова угода. Саме для того існує переговорний формат Тристоронньої контактної групи, щоб узгодити конкретні практичні кроки на шляху можливого виконання цієї угоди", - сказав Подоляк.

Він нагадав, що "Мінськ" був створений ще під час каденції минулого президента, і чинна політична команда прийняла цю угоду як дипломатичну спадщину попередніх років.

"Визнаючи значення цієї угоди, і президент Зеленський, і Офіс президента, і вся команда влади працюють для того, щоб визначити такі кроки для виконання "Мінська", які гарантують Україні чесний та довготривалий мир. Влада не відкидає Мінські домовленості, а робить все для того, щоб у їхніх рамках стовідсотково зберегти суверенітет та демократичний характер України на всій нашій території", - сказав радник голови Офісу президента.

Теги: #мінські_угоди #подоляк
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