Політика

19:31 28.01.2022

Зеленський очікує допомоги від Німеччини щодо майбутнього членства України в ЄС та НАТО

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Зеленський очікує допомоги від Німеччини щодо майбутнього членства України в ЄС та НАТО

Президент України Володимир Зеленський, спілкуючись із представниками іноземних ЗМІ, заявив, що очікує допомоги від Німеччини щодо майбутнього членства України в ЄС та НАТО на тлі блокування постачання озброєння до України.

Він попередньо наголосив, що Німеччина підтримувала Україну на шляху впровадження реформ і у "нормандському форматі". Зокрема, за його словами, ексканцлер Німеччини Ангела Меркель доклала багато зусиль для мирного врегулювання ситуації на Сході.

"Я вважаю, що від Німеччини багато чого залежить - це і консолідація в Альянсі, і щодо підтримки України, і щодо майбутнього членства України в ЄС. Німеччина має серйозний вплив на країни Європейського Союзу… І тому ми очікуємо, що ви (Німеччина - ІФ) нам допоможете у таких напрямах", - заявив Зеленський.

Коментуючи блокування Німеччиною постачання озброєння до України, глава держави зазначив, що "це не перший і не останній приклад, проте важлива своєчасна допомога".

"Щодо зброї: дуже важливо допомагати тоді, коли це потрібно. Це серйозний сигнал, виклик. Я не бажаю Німеччині та її народу відчувати те, що відчуваємо ми. Щоб ви колись відчували це на кордонах вашої держави. Я вам не бажаю. І я колись сказав Ангелі Меркель про "Північний потік-2", коли ми почали боротьбу з ним, що я розумію, що це бізнес, серйозний процес. Я сказав: якби у вас на кордоні були війська (РФ - ІФ), просто цікаво, ви будували б із ними "Північний потік-2" чи ні? Де ж ця контактна лінія між бізнесом та реальністю? Я не бажаю вам того, що ми маємо на кордонах. Але знайте, якщо так буде, ми точно вам допоможемо", - наголосив Зеленський.

Теги: #єс #україна #німеччина #нато
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