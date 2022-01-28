Політика

19:18 28.01.2022

Україна не просила США надати своїх військових для оборони – член Палати представників Конгресу США

2 хв читати
Україна не просила США надати своїх військових для оборони – член Палати представників Конгресу США

США хочуть переконатися, що надали Україні всю можливу оборонну зброю для захисту у разі агресії РФ, повідомив член Палати представників Конгресу США Грегорі Мікс (демократ, штат Нью-Йорк).

"Причина, через яку президент Байден говорив про можливість вторгнення, - це тому, що ми знаємо, що погода також має значення. Отже, є "вікно", під час якого Путін може вирішити, що він хоче просуватися. Тому ми хочемо переконатися, що надали всю оборонну зброю для захисту людей, і цей процес відбувається у цей час", - сказав Мікс на пресбрифінгу у Києві в п'ятницю.

У свою чергу член Палати представників Марк Грін (республіканець, штат Теннесі) зазначив, що США нададуть Україні ще більше летальної зброї.

"Летальна зброя вже надавалася, ще більше летальної зброї буде поставлено, включно з Javelin і Stinger. Ми дозволили країнам Балтії їх передачу. Ми допомагаємо чим можемо", - зазначив Грін.

Водночас на запитання щодо готовності США надати Україні військових у разі агресії РФ Мікс звернув увагу на те, що Україна не просила США про це.

"Вони (український уряд - ІФ) не просять про війська на місцях. Вони сказали: "Ми боротимемося самі. Якщо дійде, ми готові боротися. Допоможіть нам обладнанням, щоб у нас було все необхідне, щоб захистити себе". Немає жодних заяв про війська на місцях і жодних запитів", - розповів Мікс.

Він наголосив, що ясно те, що народ України рішуче налаштований захищати та підтримувати свою незалежність і свободу, якій загрожує Володимир Путін.

Водночас, Мікс зазначив, що США обговорювали з керівництвом України необхідну допомогу для підтримки економіки країни.

"Ми знаємо, що президент Зеленський дуже переживає про економіку, і ми знаємо, що щодо цього були розмови. На кожній зустрічі ми запитували: що вам необхідно? Ми робили це тому, що повернемося з цією інформацією до Конгресу США і, наприклад, звернемося до нашого комітету з асигнувань, щоб розглянути подальшу допомогу. Ми вже надали 650 млн доларів лише за один рік, і ми не обмежуємо себе лише цим. У нас буде зустріч із президентом Зеленським пізніше сьогодні, почуємо його пропозиції та повернемося з ними до Конгресу США, - заявив Мікс.

 

 

Теги: #сша #оборона #україна #допомога
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:48 30.01.2022
Кулеба подякував главі МЗС Великої Британії Трасс за рішення ввести проти РФ масштабні санкції

Кулеба подякував главі МЗС Великої Британії Трасс за рішення ввести проти РФ масштабні санкції

19:26 30.01.2022
Глава британського МЗС має намір незабаром відвідати Україну

Глава британського МЗС має намір незабаром відвідати Україну

12:57 30.01.2022
Лондон не виключає будь-які варіанти допомоги Україні, якщо на неї нападе Росія - МЗС

Лондон не виключає будь-які варіанти допомоги Україні, якщо на неї нападе Росія - МЗС

08:24 30.01.2022
В Україні за добу виявили 24 508 нових випадків захворювання на Соvid-19, одужали 3 145 людей, 94 померли

В Україні за добу виявили 24 508 нових випадків захворювання на Соvid-19, одужали 3 145 людей, 94 померли

07:32 30.01.2022
Велика Британія активізує дипломатичні зусилля для врегулювання української кризи

Велика Британія активізує дипломатичні зусилля для врегулювання української кризи

06:58 30.01.2022
Транспортні літаки США та Британії у січні здійснили не менше 15 рейсів до України для доставки зброї

Транспортні літаки США та Британії у січні здійснили не менше 15 рейсів до України для доставки зброї

19:17 29.01.2022
Франція сподівається вирішити українську кризу через діалог, але допускає нарощування військової сили в Румунії

Франція сподівається вирішити українську кризу через діалог, але допускає нарощування військової сили в Румунії

09:00 29.01.2022
Санкції США проти РФ за Україну будуть спрямовані на зниження промислового потенціалу Росії

Санкції США проти РФ за Україну будуть спрямовані на зниження промислового потенціалу Росії

08:21 29.01.2022
В Україні за добу виявили 37 351 новий випадок захворювання Сovid-19, одужали 7 163 людини, 149 померли

В Україні за добу виявили 37 351 новий випадок захворювання Сovid-19, одужали 7 163 людини, 149 померли

08:08 29.01.2022
Міністр оборони США обговорив ситуацію навколо України із колегами з Німеччини та Франції

Міністр оборони США обговорив ситуацію навколо України із колегами з Німеччини та Франції

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Узгодження законопроєктів, передбачених Мінськими угодами, не означає обов'язкового прямого діалогу України з ОРДЛО – Костін

Україна готова до створення оборонних союзів із іншими країнами, заявляє Зеленський

Я хотів би, щоб у нас був переговорний майданчик США-Росія-Україна - Зеленський

Зеленський хоче знати чітку відповідь щодо перспектив членства України в НАТО

Байден і фон дер Ляєн заявляють про спільну роботу на тему постачань газу до ЄС у разі вторгнення РФ в Україну

ОСТАННЄ

Кулеба обговорив із Ле Дріаном активізацію роботи нормандського формату

Порошенко закликав країни НАТО взяти приклад із Британії та США та надати Україні зброю

Узгодження законопроєктів, передбачених Мінськими угодами, не означає обов'язкового прямого діалогу України з ОРДЛО – Костін

Лідер білоруської опозиції Тихановська висунута на Нобелівську премію-2022

Україна за превентивні санкції проти РФ, застосовувати санкції "після" нечесно - Зеленський

Зеленський очікує допомоги від Німеччини щодо майбутнього членства України в ЄС та НАТО

Україна готова до створення оборонних союзів із іншими країнами, заявляє Зеленський

Я хотів би, щоб у нас був переговорний майданчик США-Росія-Україна - Зеленський

Боротьба з олігархами - пріоритет №3 після ескалації та економіки - Зеленський

Зеленський хоче знати чітку відповідь щодо перспектив членства України в НАТО

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА