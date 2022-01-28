Україна не просила США надати своїх військових для оборони – член Палати представників Конгресу США

США хочуть переконатися, що надали Україні всю можливу оборонну зброю для захисту у разі агресії РФ, повідомив член Палати представників Конгресу США Грегорі Мікс (демократ, штат Нью-Йорк).

"Причина, через яку президент Байден говорив про можливість вторгнення, - це тому, що ми знаємо, що погода також має значення. Отже, є "вікно", під час якого Путін може вирішити, що він хоче просуватися. Тому ми хочемо переконатися, що надали всю оборонну зброю для захисту людей, і цей процес відбувається у цей час", - сказав Мікс на пресбрифінгу у Києві в п'ятницю.

У свою чергу член Палати представників Марк Грін (республіканець, штат Теннесі) зазначив, що США нададуть Україні ще більше летальної зброї.

"Летальна зброя вже надавалася, ще більше летальної зброї буде поставлено, включно з Javelin і Stinger. Ми дозволили країнам Балтії їх передачу. Ми допомагаємо чим можемо", - зазначив Грін.

Водночас на запитання щодо готовності США надати Україні військових у разі агресії РФ Мікс звернув увагу на те, що Україна не просила США про це.

"Вони (український уряд - ІФ) не просять про війська на місцях. Вони сказали: "Ми боротимемося самі. Якщо дійде, ми готові боротися. Допоможіть нам обладнанням, щоб у нас було все необхідне, щоб захистити себе". Немає жодних заяв про війська на місцях і жодних запитів", - розповів Мікс.

Він наголосив, що ясно те, що народ України рішуче налаштований захищати та підтримувати свою незалежність і свободу, якій загрожує Володимир Путін.

Водночас, Мікс зазначив, що США обговорювали з керівництвом України необхідну допомогу для підтримки економіки країни.

"Ми знаємо, що президент Зеленський дуже переживає про економіку, і ми знаємо, що щодо цього були розмови. На кожній зустрічі ми запитували: що вам необхідно? Ми робили це тому, що повернемося з цією інформацією до Конгресу США і, наприклад, звернемося до нашого комітету з асигнувань, щоб розглянути подальшу допомогу. Ми вже надали 650 млн доларів лише за один рік, і ми не обмежуємо себе лише цим. У нас буде зустріч із президентом Зеленським пізніше сьогодні, почуємо його пропозиції та повернемося з ними до Конгресу США, - заявив Мікс.