Байден і фон дер Ляєн заявляють про спільну роботу на тему постачань газу до ЄС у разі вторгнення РФ в Україну

США і ЄС працюють над питанням про альтернативні постачання газу до країн Євросоюзу в тому випадку, якщо Росія нападе на Україну, йдеться в опублікованій у п'ятницю спільній заяві президента США Джо Байдена та голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

"США і ЄС разом працюють над безперебійними, достатніми та своєчасними постачаннями природного газу в Євросоюз із різноманітних джерел з усього світу, щоб уникнути дефіциту. Такий дефіцит може виникнути, зокрема, в разі нового російського нападу на Україну", - йдеться в документі.

У ньому зазначається, що США наразі - вже основний постачальник СПГ до Європи. "Ми працюємо з урядами та з ринковими операторами над постачанням додаткових обсягів природного газу в Європу з усього світу", - наголошується в заяві.

У документі наголошується на ролі СПГ, який "у короткостроковій перспективі може підвищити безпеку постачань".

"Європейська комісія працюватиме над покращенням прозорості та використання терміналів СПГ у ЄС. Ми маємо намір працювати разом, у тісній співпраці з державами-членами ЄС над постачаннями СПГ для забезпечення їхньої безпеки та планування на випадок надзвичайних обставин. Ми також обміняємося думками щодо ролі зберігання (резервів газу) у гарантуванні безпеки постачань", - заявили сторони.

Вони закликали всі основні країни-виробники енергії приєднатися до них "у гарантуванні стабільності та хорошого забезпечення світових енергетичних ринків".

Згідно із заявою, ця робота вже розпочалася, і Вашингтон та Брюссель мають намір продовжити її на засіданні Енергетичної ради США-ЄС 7 лютого.