Стефанчук попросив сенаторів США посилити законодавчо підтримку України у сфері безпеки

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук звернувся до сенаторів США з проханням законодавчо посилити підтримку України у сфері безпеки.

"Сьогодні направив листи сенаторам. Подякував за двопартійну підтримку, яку наша країна має в Конгресі США. Особливо наголосив на важливості вже прийнятих законів щодо підтримки України у протистоянні російській агресії. Попросив у подальшій законотворчій діяльності Конгресу посилити підтримку України в сфері безпеки, зокрема надання протиповітряних, протикорабельних і протитанкових засобів", - написав Стефанчук у п'ятницю у Facebook.

За словами спікера парламенту, в листі він звернув увагу на необхідність зупинити реалізацію "Північного потоку-2" як джерела загрози безпеці для України та Європи, шляхом упровадження санкцій проти дочірньої компанії "Газпрому" Nord Stream 2 AG.