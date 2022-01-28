Тимошенко: Україну намагаються змусити до виконання неприйнятних Мінських домовленостей

Зміцнення армії, проведення реформ для соціально-економічного розвитку держави, а також чесна і відверта розмова влади з суспільством допоможуть вгамувати паніку серед українців і дати відсіч РФ, наголосила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко.

"Мінські домовленості з першого дня підписання попереднім президентом були неприйнятними для України. Наша команда одразу чітко зазначила, що це фактично здача незалежності та суверенітету країни. Вони передбачають, що тимчасово окупована територія Донбасу перетворюється на автономію, яка матиме непов'язані з центральною українською владою власні суди, власну армію, власний законодавчий орган… І найголовніше – це проведення місцевих виборів, і лише потім передбачено виведення військ та демілітаризація… Отже, країна-агресор матиме під своїм контролем цю автономію, а оскільки там налічується понад три мільйони виборців, то після найближчих парламентських чи президентських виборів Україна повернеться під політичний контроль РФ", – заявила Тимошенко в ефірі телеканалу "Україна 24".

Вона повідомила, що за оцінками військових експертів навколо кордонів України відбувається концентрація військової сили і техніки, однак її недостатньо для повномасштабного вторгнення в країну, отже, ціль цієї операції лежить у політичній площині – Україну намагаються змусити реалізувати Мінські домовленості.

За її словами, п'ятий президент Петро Порошенко, підписавши Мінські домовленості, загнав Україну в глухий кут, замість того щоб через Будапештський меморандум вийти на повне врегулювання воєнного конфлікту.

Проте чинна влада, на думку Тимошенко, теж поводиться помилково, особливо у питаннях комунікації з українським суспільством.

"Головне, що в такій ситуації треба робити – це відверто та щиро розмовляти з громадянами, щоб вони знали, що реально відбувається "за лаштунками". Люди не можуть припинити боятися, якщо з ними не розмовляють на такі важливі теми", - зазначила вона.

Тимошенко також наголосила, що влада має приділити особливу увагу забезпеченню армії та наведенню порядку всередині країни.