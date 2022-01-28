Політика

13:19 28.01.2022

Тимошенко: Україну намагаються змусити до виконання неприйнятних Мінських домовленостей

2 хв читати
Тимошенко: Україну намагаються змусити до виконання неприйнятних Мінських домовленостей

Зміцнення армії, проведення реформ для соціально-економічного розвитку держави, а також чесна і відверта розмова влади з суспільством допоможуть вгамувати паніку серед українців і дати відсіч РФ, наголосила голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко.

"Мінські домовленості з першого дня підписання попереднім президентом були неприйнятними для України. Наша команда одразу чітко зазначила, що це фактично здача незалежності та суверенітету країни. Вони передбачають, що тимчасово окупована територія Донбасу перетворюється на автономію, яка матиме непов'язані з центральною українською владою власні суди, власну армію, власний законодавчий орган… І найголовніше – це проведення місцевих виборів, і лише потім передбачено виведення військ та демілітаризація… Отже, країна-агресор матиме під своїм контролем цю автономію, а оскільки там налічується понад три мільйони виборців, то після найближчих парламентських чи президентських виборів Україна повернеться під політичний контроль РФ", – заявила Тимошенко в ефірі телеканалу "Україна 24".

Вона повідомила, що за оцінками військових експертів навколо кордонів України відбувається концентрація військової сили і техніки, однак її недостатньо для повномасштабного вторгнення в країну, отже, ціль цієї операції лежить у політичній площині – Україну намагаються змусити реалізувати Мінські домовленості.

За її словами, п'ятий президент Петро Порошенко, підписавши Мінські домовленості, загнав Україну в глухий кут, замість того щоб через Будапештський меморандум вийти на повне врегулювання воєнного конфлікту.

Проте чинна влада, на думку Тимошенко, теж поводиться помилково, особливо у питаннях комунікації з українським суспільством.

"Головне, що в такій ситуації треба робити – це відверто та щиро розмовляти з громадянами, щоб вони знали, що реально відбувається "за лаштунками". Люди не можуть припинити боятися, якщо з ними не розмовляють на такі важливі теми", - зазначила вона.

Тимошенко також наголосила, що влада має приділити особливу увагу забезпеченню армії та наведенню порядку всередині країни.

Теги: #мінські_угоди #тимошенко
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:34 25.01.2022
Тимошенко закликала забезпечити достатнє фінансування ЗСУ

Тимошенко закликала забезпечити достатнє фінансування ЗСУ

12:02 24.01.2022
"Батьківщина" пропонує створити уряд національної єдності - Тимошенко

"Батьківщина" пропонує створити уряд національної єдності - Тимошенко

17:26 18.01.2022
Проведення Євробаскету-2025 в Україні є одним із пріоритетів Зеленського – заступник керівника Офісу президента

Проведення Євробаскету-2025 в Україні є одним із пріоритетів Зеленського – заступник керівника Офісу президента

12:47 14.01.2022
Тимошенко закликала владу вжити заходів щодо стримування цін і тарифів для населення та промисловості

Тимошенко закликала владу вжити заходів щодо стримування цін і тарифів для населення та промисловості

15:43 29.12.2021
Тимошенко вимагає від уряду не допустити зростання цін на базові продукти харчування

Тимошенко вимагає від уряду не допустити зростання цін на базові продукти харчування

18:39 21.12.2021
Україна готова виконувати Мінські угоди і сформулювала 10 кроків щодо їх реалізації - Зеленський

Україна готова виконувати Мінські угоди і сформулювала 10 кроків щодо їх реалізації - Зеленський

13:49 16.12.2021
Влада ігнорує проблеми ФОП і шахтарів - Тимошенко

Влада ігнорує проблеми ФОП і шахтарів - Тимошенко

10:20 10.12.2021
Мінські угоди потрібно переглянути та укласти нові, вважають 54% українців - опитування "Рейтингу"

Мінські угоди потрібно переглянути та укласти нові, вважають 54% українців - опитування "Рейтингу"

20:06 06.12.2021
Заступник керівника Офісу президента: Очікується, що в Україні до кінця року буде зроблено 30 млн щеплень проти COVID-19

Заступник керівника Офісу президента: Очікується, що в Україні до кінця року буде зроблено 30 млн щеплень проти COVID-19

14:02 01.12.2021
Тимошенко привітала українців із річницею референдуму про незалежність

Тимошенко привітала українців із річницею референдуму про незалежність

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Стефанчук закрив 6-ту сесію ВР IX скликання

Арахамія про можливі кадрові ротації в Кабіні: Це невчасно

Можливі санкції проти РФ передбачають блокування "Північного потоку 2" - МЗС Франції

Разумков вважає політичним переслідуванням обшуки у нардепа Воронька

Президент Єврокомісії: В ЄС обговорюють усі можливі санкції для РФ, включно з відключенням від SWIFT та зупинкою "Північного потоку-2", якщо РФ нападе на Україну

ОСТАННЄ

Стефанчук закрив 6-ту сесію ВР IX скликання

У Києві вважають надуманим твердження Сіярто про політику порушення прав нацменшин в Україні

Арахамія про можливі кадрові ротації в Кабіні: Це невчасно

Москва вживатиме заходів у відповідь, якщо домовитися із Заходом щодо гарантій безпеки не вдасться, знову заявляє Лавров

Можливі санкції проти РФ передбачають блокування "Північного потоку 2" - МЗС Франції

Разумков вважає політичним переслідуванням обшуки у нардепа Воронька

США "так чи так" доб'ються зупинення "Північного потоку-2" в разі нападу РФ на Україну - Нуланд

Прем'єр Угорщини заявив про плани консультацій із НАТО та ЄС щодо безпеки перед зустріччю з Путіним - ЗМІ

Президент Єврокомісії: В ЄС обговорюють усі можливі санкції для РФ, включно з відключенням від SWIFT та зупинкою "Північного потоку-2", якщо РФ нападе на Україну

США продовжують закликати американців покинути Україну

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА