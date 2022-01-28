Політика

09:53 28.01.2022

Прем'єр Угорщини заявив про плани консультацій із НАТО та ЄС щодо безпеки перед зустріччю з Путіним - ЗМІ

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Прем'єр Угорщини заявив про плани консультацій із НАТО та ЄС щодо безпеки перед зустріччю з Путіним - ЗМІ

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що перед запланованою зустріччю з президентом РФ Володимиром Путіним він вестиме переговори з НАТО та ЄС з питань безпеки, повідомляє в п'ятницю агентство Bloomberg.

Орбан також сказав, що на переговорах із Путіним він має намір домогтися збільшення імпорту газу з Росії в Угорщину.

Наприкінці грудня глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявляв, що Орбан очікує на зустріч із Путіним на початку лютого.

Сіярто наголошував, що 2021 рік став найпродуктивнішим за весь час у плані співпраці Угорщини та РФ. Говорячи про перспективи на 2022 рік, Сіярто згадав будівництво АЕС "Пакш-2", отримання угорськими виробниками можливості випускати російську вакцину "Супутник V" проти COVID-19, постачання нової угорської сільгосппродукції до Росії.

Теги: #рф #орбан #угорщина
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