Блінкен: США наголосили, що вважають правильним принцип "відкритих дверей" НАТО

США у своїй відповіді на пропозиції Росії щодо безпеки запевнили Москву, що вважають правильним принцип "відкритих дверей" НАТО і віддані йому, заявив у середу держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Ми передали їм те саме, про що говорили публічно (...), що ми підтримуватимемо принцип "відкритих дверей" НАТО, і я неодноразово протягом останніх тижнів повторював, що ми віддані цьому. Документ дуже чітко говорить про основні принципи, які ми підтримуємо. Більшість із них були озвучені останніми днями та тижнями, зокрема мною, включаючи політику "відкритих дверей" НАТО", - сказав він журналістам у Держдепартаменті в середу.

"На наш погляд, двері НАТО відкриті, і вони залишаються відкритими, ми віддані цьому принципу", - додав він.

Раніше повідомлялося, що посол США у Москві Джон Салліван передав письмову відповідь на російські пропозиції щодо гарантій безпеки.