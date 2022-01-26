Політика

20:23 26.01.2022

Українська делегація має намір за рік знову оскаржити повноваження представників РФ у ПАРЄ

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Українська делегація має намір за рік знову оскаржити повноваження представників РФ у ПАРЄ

Постійна делегація українського парламенту у Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) має намір у січні 2023 року знову ініціювати оскарження повноважень російської делегації, повідомила заступник члена постійної делегації українського парламенту у ПАРЄ Євгенія Кравчук.

"Ми і далі оскаржуватимемо повноваження російської делегації, але це буде вже в січні наступного року, тобто вже за рік", - сказала Кравчук у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в середу ввечері.

Вона зазначила, що 26 січня підтвердження повноважень російської делегації підтримали 97 членів ПАРЄ, а 41 голос був "проти" цього рішення, і цей результат - вищий, ніж той, який був минулого року, тому "розуміння того, що Росії все-таки, не місце в Асамблеї, тому що вона не поділяє цінності Ради Європи, зростає".

"Але цього поки що недостатньо. І поки більше аргументів за те, що має бути діалог і делегати повинні чути критичні думки щодо Росії", - уточнила політик.

Крім того, Кравчук наголосила, що проголосована у ПАРЄ Резолюція містить також поправки від української делегації та представників країн Балтії, головна з яких стосується рекомендації Росії негайно відвести війська від кордону з Україною.

Як повідомлялося, Парламентська асамблея Ради Європи ратифікувала повноваження російської делегації, які заперечувала Україна.

 

 

Теги: #оскарження #рф #пасє #україна
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