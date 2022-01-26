Політика

13:16 26.01.2022

55% чернігівців вважають обшуки в місті політичним тиском на мера - опитування "Рейтингу"

2 хв читати
55% чернігівців вважають обшуки в місті політичним тиском на мера - опитування "Рейтингу"

Більше ніж половина жителів Чернігова вважає, що правоохоронці здійснюють обшуки в місті з метою політичного тиску на мера Владислава Атрошенка, свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".

За даними соціологічної компанії, 67% опитаних чули про обшуки правоохоронців у підрозділах міської ради та комунальних підприємствах Чернігова (28% – багато чули, 39% – щось чули). Третина нічого про це не знає. 55% вважають, що такі дії правоохоронних органів є скоріше тиском на місцеву владу, 32% вважають це боротьбою з корупцією. Серед тих, хто добре обізнаний про обшуки, дві третіх переконані, що це тиск на місцеву владу.

За даними опитування, майже 80% чернігівців відповіли, що їхнє ставлення до мера Владислава Атрошенка не змінилося після згаданих дій правоохоронних органів щодо комунальних підприємств та підрозділів міської ради Чернігова. Погіршилося ставлення лише у 4% опитаних.

Також соціологи повідомили, що абсолютна більшість (94%) вважає, що за час перебування Владислава Атрошенка на посаді міського голови ситуація у місті покращилася. Протилежної думки – лише 2% опитаних.

Аудиторія: жителі Чернігова від 18 років. Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв'ю за допомогою комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше ніж 3,1%. Терміни проведення: 23-24 січня 2022 року.

Раніше Владислав Атрошенко на спільній із Віталієм Кличком пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" заявив, що метою обшуків у місті є бажання Офісу президента змусити його відмовитися від висування кандидатури від команди у 206-му окрузі та припинити співпрацю з "УДАРом".

Теги: #опитування #атрошенко #тиск
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:42 26.01.2022
Більше ніж половина жителів у 6 країнах-членах НАТО вважають підтримку України важливою для своїх держав – опитування

Більше ніж половина жителів у 6 країнах-членах НАТО вважають підтримку України важливою для своїх держав – опитування

11:05 26.01.2022
Українці найбільше довіряють ЗСУ, найменше - російським ЗМІ

Українці найбільше довіряють ЗСУ, найменше - російським ЗМІ

10:23 24.01.2022
У "Євросолідарності" зросла підтримка до 18,9%, у "Слуги народу" знизилася до 13,7% - КМІС

У "Євросолідарності" зросла підтримка до 18,9%, у "Слуги народу" знизилася до 13,7% - КМІС

19:03 13.01.2022
Менше ніж половина американців схвалюють методи Байдена щодо боротьби з COVID-19

Менше ніж половина американців схвалюють методи Байдена щодо боротьби з COVID-19

15:36 13.01.2022
Уперше за 12 років менше ніж третина українців готові до участі в протестах - КМІС

Уперше за 12 років менше ніж третина українців готові до участі в протестах - КМІС

15:55 31.12.2021
Серед українців найпопулярнішими новорічними подарунками є романтична подорож, автомобіль та гроші – опитування

Серед українців найпопулярнішими новорічними подарунками є романтична подорож, автомобіль та гроші – опитування

13:46 29.12.2021
Українці вважають головними подіями 2021 року пандемію коронавірусу, 30-річчя незалежності та вакцинацію

Українці вважають головними подіями 2021 року пандемію коронавірусу, 30-річчя незалежності та вакцинацію

13:08 29.12.2021
Більшість українців вважають мемом року прес-конференцію Зеленського

Більшість українців вважають мемом року прес-конференцію Зеленського

12:27 29.12.2021
Зеленський та Порошенко мають майже однакову підтримку виборців у другому турі президентських виборів – опитування

Зеленський та Порошенко мають майже однакову підтримку виборців у другому турі президентських виборів – опитування

12:09 29.12.2021
45% українців вважають Зеленського розчаруванням року - опитування

45% українців вважають Зеленського розчаруванням року - опитування

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Українське МЗС роз'яснило послу Хорватії позицію Києва щодо заяв хорватського президента про Україну

Група конгресменів США вирушила в Україну

Створена Росією криза лише зміцнила підтримку України з боку партнерів і підвищила рішучість її захисників – Квін

ВР підтримала звернення до міжнародних інституцій про військовий шантаж із боку РФ, закликала визначити тимчасові межі інтеграції України в НАТО

Україна вітає пропозицію Туреччини виступити посередником між Україною та РФ - посол Боднар

ОСТАННЄ

У Чернігівській області розпочинається виборчий процес на довиборах до Ради за округом №206

Українське МЗС роз'яснило послу Хорватії позицію Києва щодо заяв хорватського президента про Україну

Нормандський формат поки не приніс очікуваних результатів, роботу потрібно продовжувати - Макрон

Група конгресменів США вирушила в Україну

У країн ЄС немає одностайності щодо того, які дії РФ проти України мають призвести до нових санкцій, - ЗМІ

Джонсон вірить у можливість вирішення проблем з РФ через дипломатію, готовий до контактів із Путіним

Створена Росією криза лише зміцнила підтримку України з боку партнерів і підвищила рішучість її захисників – Квін

Зеленський та Алієв обговорили актуальні питання двосторонньої співпраці

Депутати перенесли на рік початок використання Єдиної автоматизованої системи роботи з документами у ВР

Тимошенко закликала забезпечити достатнє фінансування ЗСУ

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА