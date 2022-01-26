55% чернігівців вважають обшуки в місті політичним тиском на мера - опитування "Рейтингу"

Більше ніж половина жителів Чернігова вважає, що правоохоронці здійснюють обшуки в місті з метою політичного тиску на мера Владислава Атрошенка, свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".

За даними соціологічної компанії, 67% опитаних чули про обшуки правоохоронців у підрозділах міської ради та комунальних підприємствах Чернігова (28% – багато чули, 39% – щось чули). Третина нічого про це не знає. 55% вважають, що такі дії правоохоронних органів є скоріше тиском на місцеву владу, 32% вважають це боротьбою з корупцією. Серед тих, хто добре обізнаний про обшуки, дві третіх переконані, що це тиск на місцеву владу.

За даними опитування, майже 80% чернігівців відповіли, що їхнє ставлення до мера Владислава Атрошенка не змінилося після згаданих дій правоохоронних органів щодо комунальних підприємств та підрозділів міської ради Чернігова. Погіршилося ставлення лише у 4% опитаних.

Також соціологи повідомили, що абсолютна більшість (94%) вважає, що за час перебування Владислава Атрошенка на посаді міського голови ситуація у місті покращилася. Протилежної думки – лише 2% опитаних.

Аудиторія: жителі Чернігова від 18 років. Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Вибіркова сукупність: 1000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв'ю за допомогою комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше ніж 3,1%. Терміни проведення: 23-24 січня 2022 року.

Раніше Владислав Атрошенко на спільній із Віталієм Кличком пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" заявив, що метою обшуків у місті є бажання Офісу президента змусити його відмовитися від висування кандидатури від команди у 206-му окрузі та припинити співпрацю з "УДАРом".