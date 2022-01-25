Політика

19:02 25.01.2022

Група конгресменів США вирушила в Україну

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Група конгресменів США вирушила в Україну

Делегація конгресменів США, яку очолює голова міжнародного комітету палати представників Грегорі Мікс, вирушила в Україну у вівторок, повідомляє The Hill.

У поїздці беруть участь і демократи, і республіканці.

Візит членів Конгресу в Україну стане третьою за останні місяці поїздкою до країни законодавців із США. Раніше, минулого тижня Україну відвідала делегація Сенату, а у грудні минулого року в країні була делегація Палати представників, яку очолює Рубен Гальєго.

Сам Мікс у понеділок заявив, що підтримує дипломатичний шлях, обраний президентом США, щоб знизити напругу на кордоні між Росією та Україною, а також розкритикував Росію через відсутність ознак деескалації.

Теги: #сша #конгрес #візит #україна
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