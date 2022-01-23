Санкцій проти РФ, які не матимуть наслідків для ФРН, не існує - Шольц

Канцлер ФРН Олаф Шольц вважає, що необхідно позбавлятись ілюзій про те, що санкції щодо Росії не матимуть наслідків для Німеччини.

"Нікому не слід плекати ілюзій, що є якісь заходи, які не матимуть для нас наслідків", - сказав Шольц у недільному інтерв'ю газеті Suddeutsche Zeitung.

За його словами, у разі потреби потрібно діяти пропорційно. "Треба буде вжити таких заходів, які матимуть найбільший ефект на тих, хто порушує наші принципи", - зазначив він.

Він вважає, що закиди на адресу соціал-демократів щодо недостатньо чіткої позиції щодо РФ не обґрунтовані.

"Я сформулював чіткі слова, вони актуальні. І актуально те, що ми, європейці, узгодили з американським урядом, а саме - що Росії у разі військової агресії щодо України доведеться платити високу ціну", - сказав він.

Шольц також відкинув вимогу Росії виключити можливість вступу України до НАТО. "Цієї гарантії бути не може", - сказав він.