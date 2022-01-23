Висловлювання Зедера завдають шкоди відносинам України і Німеччини та підвішують міжнародні зусилля для запобігання новим хвилям агресії РФ

Висловлювання голови баварського уряду та керівника Християнсько-соціального союзу Маркуса Зедера завдають шкоди двостороннім відносинам України й Німеччини та підвішують міжнародні зусилля для запобігання новим хвилям агресії Росії проти України та агресивних дій проти інших країн Європи, заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"На тлі останніх подій в українсько-німецьких відносинах і поточній ситуації з безпекою в Україні особливо розчаровують висловлювання голови баварського уряду та керівника Християнсько-соціального союзу Маркуса Зедера. Вони завдають шкоди двостороннім відносинам та підвішують міжнародні зусилля для запобігання новим хвилям агресії Росії проти України та агресивних дій проти інших країн Європи", - сказав Ніколенко агентству "Інтерфакс-Україна" у неділю.

Він зазначив, що саме руйнація єдності у стримуванні Росії – ось чого зараз прагнуть у Москві, щоб і надалі втілювати свої агресивні плани.

"Підігрувати їм у цьому означає загалом підривати безпеку і України, і Німеччини, і Європи", - наголосив Ніколенко.

За його словами, пан Зедер наголошує на важливості постачання російських енергоносіїв до Німеччини, проте газ і доходи компаній не можуть бути важливішими за мир і життя людей.

"Щодо тези глави баварського уряду про те, що Росія - це "складний партнер, але не ворог Європи", то нагадуємо про цілу низку відверто ворожих дій Кремля щодо Німеччини: вбивство російськими спецслужбами опонентів у самому центрі Берліна, хакерські атаки на депутатів Бундестагу, масові кампанії з дезінформації німецького суспільства. Закликаємо пана Зедера реалістично оцінювати ситуацію в Європі, ефективність інструменту санкцій та деструктивні дії Росії", - сказав Ніколенко.