Канцлер ФРН відхилив запрошення зустрітися з Байденом для обговорення України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відмовився від особистої зустрічі із президентом США Джо Байденом з метою обговорення ситуації навколо України, повідомляє The Telegraph.

За даними видання, Шольц відхилив запрошення Білого дому прилетіти до Вашингтона минулого тижня. Як обґрунтування він нібито заявив Байдену, що має інші обов'язки.

Як зазначається, у зв'язку з цим Білий дім направив до Берліна держсекретаря США Ентоні Блінкена для того, що донести до канцлера ФРН, що йому слід підтримати запровадження серйозних санкцій у разі, якщо Берлін не збирається постачати озброєння Україні.

The Telegraph пише, що відмовившись від зустрічі з президентом США, Шольц сприяв посиленню розбіжностей у НАТО щодо відповіді Росії на випадок її вторгнення в Україну.

Раніше цього тижня Байден заявив, що у Північноатлантичному альянсі існують розбіжності щодо того, яких заходів слід вжити у разі масштабного вторгнення Росії в Україну.

"У НАТО є розбіжності щодо того, що саме країни мають намір зробити залежно від того, що відбувається (у плані дій Росії щодо України – ІФ)", - заявив Байден під час пресконференції.

За його словами, такі розбіжності виникають через те, що серйозні санкції щодо Росії, зокрема, спрямовані на здійснення валютних транзакцій, негативно вплинуть і на США, і на економіку Європи. Водночас Байден висловив упевненість у тому, що якщо йтиметься не про незначні дії Росії, а саме про масштабне вторгнення, то позиція Заходу буде єдиною.

У п'ятницю в Женеві відбулися переговори держсекретаря США Ентоні Блінкена та глави МЗС РФ Сергія Лаврова. Блінкен погодився надати Москві письмову відповідь на її пропозиції щодо безпеки та зустрітися знову в рамках зусиль із дипломатичного врегулювання ситуації навколо України. Держсекретар заявив після переговорів у Женеві, що почув слова Лаврова про відсутність у РФ планів вторгнення в Україну, проте США потрібні вагоміші докази подібної позиції Москви.