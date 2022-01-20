Політика

19:21 20.01.2022

Ердоган повідомив, що відвідає Україну на початку лютого, розраховує на особисту зустріч Путіна та Зеленського у Туреччині

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Ердоган повідомив, що відвідає Україну на початку лютого, розраховує на особисту зустріч Путіна та Зеленського у Туреччині

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що збирається відвідати Україну на початку лютого, повідомляє в четвер агентство Анадолу з посиланням на Ердогана.

"Я маю намір здійснити візит до України на початку наступного місяця", - заявив Ердоган.

Він також повідомив, що Туреччина розраховує найближчим часом організувати особисту зустріч Путіна та Зеленського на своїй території.

"Туреччина хоче, щоб у регіоні панував мир і не відбувалося жодних негативних процесів", - наголосив президент Туреччини.

 

 

Теги: #президент #туреччина #візит #україна
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