Ердоган повідомив, що відвідає Україну на початку лютого, розраховує на особисту зустріч Путіна та Зеленського у Туреччині

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що збирається відвідати Україну на початку лютого, повідомляє в четвер агентство Анадолу з посиланням на Ердогана.

"Я маю намір здійснити візит до України на початку наступного місяця", - заявив Ердоган.

Він також повідомив, що Туреччина розраховує найближчим часом організувати особисту зустріч Путіна та Зеленського на своїй території.

"Туреччина хоче, щоб у регіоні панував мир і не відбувалося жодних негативних процесів", - наголосив президент Туреччини.