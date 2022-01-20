Політика

15:25 20.01.2022

Словаччина не займатиметься будь-якою діяльністю, щоб виправдати порушення РФ міжнародного права й анексію Криму

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Словаччина не займатиметься будь-якою діяльністю, щоб виправдати порушення РФ міжнародного права й анексію Криму

Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Геґер запевнив Україну, що уряд країни не провадитиме будь-яку діяльність, щоб виправдати порушення Росією міжнародного права й окупацію Криму, повідомляє видання Denník N.

"Під час правління Роберта Фіцо Словацька Республіка приєдналася до держав, які засудили анексію Криму та впровадили санкції стосовно Російської Федерації. Це офіційна зовнішньополітична лінія Словацької Республіки, в якій нічого не змінилося, і яка є обов'язковою для членів уряду", - йдеться в заяві прем'єр-міністра, яку цитує Denník N у четвер.

Геґер очікує, що міністр закордонних справ Іван Корчок розгляне ситуацію з міністром економіки Ріхардом Суликом.

Як повідомлялося, раніше міністр економіки Словаччини Ріхард Сулик заявив, що санкції проти РФ тільки шкодять, і РФ усе одно не поверне Україні Крим.

"Країни мають торгувати одна з одною, деякі наші експортери також постраждали. Санкції лише завдають шкоди, а росіяни Крим усе одно не повернуть. Треба дивитися вперед і вибудовувати відносини", - сказав Сулик.

Міністерство закордонних справ України заявило, що вважає неприйнятними заяви міністра економіки Словаччини, які ставлять під сумнів територіальну цілісність України, а також вимагало публічного спростування міністром своїх висловлювань, що не сприяють розвитку дружніх українсько-словацьких відносин.

 

Теги: #словаччина #крим #гегер
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