Політика

12:53 20.01.2022

Джонсону поки що не загрожує вотум недовіри, консерватори не подали необхідної кількості листів - ЗМІ

2 хв читати
Джонсону поки що не загрожує вотум недовіри, консерватори не подали необхідної кількості листів - ЗМІ

Для початку процесу голосування з винесення вотуму недовіри прем'єрові Великої Британії Борису Джонсону поки що не отримано достатньої кількості листів від членів Консервативної партії, повідомляє в четвер газета The Guardian.

За її даними, загалом близько 30 торі з Палати громад, можливо, подали листи про недовіру Джонсону.

При цьому для ініціювання цього процесу необхідно щонайменше 54 листи - 15% від загальної кількості консерваторів у парламенті. Ці листи подаються голові групи консерваторів у Палаті громад Грему Брейді.

Водночас очікується, що ще кілька членів Консервативної партії направлять листи наступного тижня після того, як старша співробітниця апарату британського уряду Сью Грей надасть свої результати розслідування навколо ситуації з вечірками попри правила локдауну.

Британське законодавство передбачає, що якщо голова комітету Брейді отримає бодай 54 листи про недовіру Джонсону, то він розгляне ці листи й вирішить, чи проводити голосування, щоб з'ясувати, чи має ще прем'єр підтримку більшості однопартійців.

Якщо Джонсон програє на такому голосуванні, то не зможе залишатися прем'єром, і консерватори, які мають більшість у парламенті, призначать нового кандидата на цю посаду.

16 квітня 2021 року британські держслужбовці зібралися на двох окремих заходах, присвячених завершенню роботи в адміністрації колишнього директора з комунікацій прем'єра Джеймса Слека й одного з особистих фотографів Джонсона. Пізніше вечірки об'єдналися в саду. Це відбулося за день до похорону принца Філіпа під час національної жалоби. Того дня прем'єр-міністра не було в офісі. Джонсон перебував у своїй заміській резиденції в графстві Бакінгемшир.

Крім того, ЗМІ стало відомо, що в травні 2020 року, незважаючи на локдаун, в урядовій резиденції було організовано вечірку. Прем'єр попросив вибачення в парламенті за участь у ній, заявивши, що не розібрався в ситуації та спочатку вважав, що це "робочий захід".

Наразі під керівництвом старшої держслужбовиці Сью Грей триває розслідування вечірок, які, як передбачається, відбувалися на Даунінг-стріт, коли Лондон перебував на локдауні, й такі заходи було заборонено.

До відставки Джонсона закликають лейбористи, котрі перебувають в опозиції. Без підтримки бодай частини консерваторів їм забракне голосів у парламенті, щоб домогтися зміни прем'єра.

Теги: #джонсон #великобританія
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:38 18.01.2022
Велика Британія надасть Україні протитанкові системи озброєння

Велика Британія надасть Україні протитанкові системи озброєння

13:33 14.01.2022
Резніков провів телефонну розмову з міністром оборони Великої Британії

Резніков провів телефонну розмову з міністром оборони Великої Британії

11:20 11.01.2022
Військове вторгнення в Україну буде стратегічною помилкою із серйозними наслідками - МЗС Великої Британії

Військове вторгнення в Україну буде стратегічною помилкою із серйозними наслідками - МЗС Великої Британії

18:11 06.01.2022
Борис Джонсон не хоче примушувати британців до вакцинації від COVID-19

Борис Джонсон не хоче примушувати британців до вакцинації від COVID-19

16:01 04.01.2022
Київ і Лондон скоординували свої позиції на тлі агресивних дій РФ навколо України - МЗС України

Київ і Лондон скоординували свої позиції на тлі агресивних дій РФ навколо України - МЗС України

18:11 28.12.2021
У Великій Британії госпіталізованих із "омікроном" у середньому виписують із лікарень за три дні - влада

У Великій Британії госпіталізованих із "омікроном" у середньому виписують із лікарень за три дні - влада

18:42 23.12.2021
МЗС Великої Британії засудило Росію за агресивні висловлювання на адресу України та НАТО

МЗС Великої Британії засудило Росію за агресивні висловлювання на адресу України та НАТО

15:05 23.12.2021
Листопад 2021 року став найгіршим для британського автопрому з 1984 року

Листопад 2021 року став найгіршим для британського автопрому з 1984 року

15:03 21.12.2021
Посол Великої Британії: Уважно стежу за висунутими проти Порошенка обвинуваченнями, важливо, щоб справу розглянули незалежно та неупереджено

Посол Великої Британії: Уважно стежу за висунутими проти Порошенка обвинуваченнями, важливо, щоб справу розглянули незалежно та неупереджено

17:57 17.12.2021
Зеленський обговорив з Джонсоном питання енергетичної безпеки і ситуацію на Донбасі

Зеленський обговорив з Джонсоном питання енергетичної безпеки і ситуацію на Донбасі

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЄС готовий вживати заходів у разі нападу РФ на Україну - фон дер Ляєн

МЗС вважає неприйнятними заяви міністра економіки Словаччини, які ставлять під сумнів територіальну цілісність України

США на цьому тижні можуть оголосити про фінансові санкції проти проросійських сепаратистів в Україні

Кулеба: Немає жодних підстав стверджувати, що щось вирішують без України

Блінкен заявив Лаврову про неможливість обговорення європейської безпеки без України, країн НАТО, європейських партнерів - Держдеп

ОСТАННЄ

ЄС готовий вживати заходів у разі нападу РФ на Україну - фон дер Ляєн

Блінкен: США підтримують зміцнення відносин з Україною, тоді як ми працюємо над захистом від російської агресії

МЗС вважає неприйнятними заяви міністра економіки Словаччини, які ставлять під сумнів територіальну цілісність України

Спроба політизувати розгляд у суді запобіжного заходу Порошенку результату не мала - Арахамія

Порошенко: Зеленський для мене опонент, ворог для мене – Путін

Яценюк: світова спільнота б'є у дзвони на захист України, але керівництво країни зайняте боротьбою з Порошенком

"Північний потік-2" не можна запроваджувати через агресивні дії РФ

США на цьому тижні можуть оголосити про фінансові санкції проти проросійських сепаратистів в Україні

У Вашингтоні продовжують стежити за ситуацією навколо роботи російських дипвідомств в Україні

США розглядають усі варіанти санкцій проти РФ, зокрема й відключення від SWIFT

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА