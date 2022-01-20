Джонсону поки що не загрожує вотум недовіри, консерватори не подали необхідної кількості листів - ЗМІ

Для початку процесу голосування з винесення вотуму недовіри прем'єрові Великої Британії Борису Джонсону поки що не отримано достатньої кількості листів від членів Консервативної партії, повідомляє в четвер газета The Guardian.

За її даними, загалом близько 30 торі з Палати громад, можливо, подали листи про недовіру Джонсону.

При цьому для ініціювання цього процесу необхідно щонайменше 54 листи - 15% від загальної кількості консерваторів у парламенті. Ці листи подаються голові групи консерваторів у Палаті громад Грему Брейді.

Водночас очікується, що ще кілька членів Консервативної партії направлять листи наступного тижня після того, як старша співробітниця апарату британського уряду Сью Грей надасть свої результати розслідування навколо ситуації з вечірками попри правила локдауну.

Британське законодавство передбачає, що якщо голова комітету Брейді отримає бодай 54 листи про недовіру Джонсону, то він розгляне ці листи й вирішить, чи проводити голосування, щоб з'ясувати, чи має ще прем'єр підтримку більшості однопартійців.

Якщо Джонсон програє на такому голосуванні, то не зможе залишатися прем'єром, і консерватори, які мають більшість у парламенті, призначать нового кандидата на цю посаду.

16 квітня 2021 року британські держслужбовці зібралися на двох окремих заходах, присвячених завершенню роботи в адміністрації колишнього директора з комунікацій прем'єра Джеймса Слека й одного з особистих фотографів Джонсона. Пізніше вечірки об'єдналися в саду. Це відбулося за день до похорону принца Філіпа під час національної жалоби. Того дня прем'єр-міністра не було в офісі. Джонсон перебував у своїй заміській резиденції в графстві Бакінгемшир.

Крім того, ЗМІ стало відомо, що в травні 2020 року, незважаючи на локдаун, в урядовій резиденції було організовано вечірку. Прем'єр попросив вибачення в парламенті за участь у ній, заявивши, що не розібрався в ситуації та спочатку вважав, що це "робочий захід".

Наразі під керівництвом старшої держслужбовиці Сью Грей триває розслідування вечірок, які, як передбачається, відбувалися на Даунінг-стріт, коли Лондон перебував на локдауні, й такі заходи було заборонено.

До відставки Джонсона закликають лейбористи, котрі перебувають в опозиції. Без підтримки бодай частини консерваторів їм забракне голосів у парламенті, щоб домогтися зміни прем'єра.