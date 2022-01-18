США розглядають усі варіанти санкцій проти РФ, зокрема й відключення від SWIFT

Вашингтон не виключає жоден із раніше озвучених варіантів санкцій стосовно Росії в разі її вторгнення в Україну, зокрема відключення від міжбанківської системи SWIFT, заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

"Жоден варіант не знято з розгляду", - сказала Псакі на брифінгу у вівторок, відповідаючи на запитання журналіста, чи відмовилися США від ідеї санкцій проти Москви, що передбачають відключення Росії від SWIFT.

Псакі додала, що США продовжують консультації з європейськими партнерами щодо можливих заходів у відповідь у разі, якщо РФ нападе на Україну.

Напередодні газета Handelsblatt із посиланням на урядові джерела повідомила, що ЄС і США вирішили не застосовувати як нові обмежувальні заходи відключення російських банків від міжнародної платіжної системи SWIFT.

За даними видання, варіант із відключенням банків РФ від SWIFT виявився занадто болючим для ініціаторів можливих нових санкцій. Так, реалізація такого санкційного пакета спричинила б дестабілізацію світових фінансових ринків у короткостроковій перспективі та сприяла б створенню альтернативної платіжної системи, без домінування країн Заходу, пояснює Handelsblatt.