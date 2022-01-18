Політика

19:33 18.01.2022

Глава МЗС Канади: Вторгнення в Україну спричинить серйозні наслідки, зокрема санкції

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Глава МЗС Канади: Вторгнення в Україну спричинить серйозні наслідки, зокрема санкції

Будь-яке вторгнення в Україну з боку РФ спричинить результат у вигляді серйозних наслідків для агресора, зокрема дуже суворі скоординовані санкції союзників, заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі.

"Ми єдині в нашій підтримці України, й будь-яке вторгнення в Україну матиме серйозні наслідки, зокрема дуже суворі скоординовані санкції з боку наших союзників", - сказала Жолі на пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою в Києві у вівторок.

Вона зазначила, що після візиту в Україну також відвідає Париж і Брюссель, щоб обговорити ці питання.

"Мій візит - це демонстрація незмінної, твердої підтримки та солідарності з Україною та українцями. Канада глибоко занепокоєна зосередженням військ Росії на кордоні з Україною. Ми також надзвичайно занепокоєні дестабілізаційною діяльністю в Україні та навколо неї", - наголосила глава МЗС Канади.

Вона додала, що під час зустрічей з українськими партнерами ще раз висловила підтримку Канадою української незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

"Канада засуджує зосередження російських сил на кордоні з Україною, ми засуджуємо спробу анексії та незаконну окупацію Криму. Є лише один єдиний можливий шлях уперед - Росія повинна здійснити деескалацію і долучитися до змістовного діалогу. Це питання, яке я порушую не лише тут, а й зі своїми партнерами", - наголосила Жолі.

Теги: #рф #канада #санкції #україна
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