Політика

18:09 18.01.2022

ВР на найближчому пленарному тижні може розпочати розгляд законопроєкту про пенсійну реформу - Шуляк

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ВР на найближчому пленарному тижні може розпочати розгляд законопроєкту про пенсійну реформу - Шуляк

Верховній Раді на найближчому пленарному тижні слід розпочати розгляд законопроєкту про пенсійну реформу в Україні, вважає голова політичної партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

"Як голова партії я пропонувала наприкінці минулого року і наполягатиму, щоб на першому робочому тижні Верховної Ради в січні обов'язково було розглянуто законопроєкт, що стосується пенсійної реформи. На жаль, він так і не був ухвалений навіть у першому читанні. На сьогодні він пройшов комітет, він рекомендований до ухвалення, погоджений з усіма стейкхолдерами, Кабміном та професійним середовищем, і тому я вважаю, що він має бути просто номером один на порядку денному, щоб реформування пенсійної системи все-таки відбулося", - сказала Шуляк у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

Водночас вона зазначила, що реформування пенсійної системи в Україні, ймовірно, не відбуватиметься надто швидко, але "ВР просто зобов'язана винести цей законопроєкт як пріоритетний".

Окрім того, голова політсили розраховує на те, що парламент зможе наступного тижня розпочати розгляд президентської ініціативи щодо економічного паспорта українців.

Згідно з календарним планом шостої сесії Верховної Ради, найближчий пленарний тиждень розпочнеться у парламенті 24 січня.

Теги: #шуляк #рада #пенсійна_реформа
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