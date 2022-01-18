У разі використання енергетики як зброї це матиме наслідки для "Північного потоку-2" - глава МЗС ФРН

Використання Росією енергетики як "зброї" матиме наслідки для реалізації проекту "Північний потік-2", заявила у вівторок глава МЗС Німеччини Анналена Бербок.

"Якщо енергетика використовуватиметься як зброя, то це матиме відповідні наслідки, зокрема у зв'язку з цим трубопроводом", - сказала Бербок на пресконференції за підсумками переговорів із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Глава МЗС ФРН нагадала, що в коаліційній угоді нового німецького уряду наголошується, що щодо всіх енергетичних інфраструктурних проектів, зокрема щодо "Північного потоку-2", діє європейське енергетичне законодавство - "і його буква, і дух".

"Тому наразі проводиться процедура сертифікації, поки що ця процедура призупинена", - заявила Бербок.