Політика

15:35 18.01.2022

У разі використання енергетики як зброї це матиме наслідки для "Північного потоку-2" - глава МЗС ФРН

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У разі використання енергетики як зброї це матиме наслідки для "Північного потоку-2" - глава МЗС ФРН

Використання Росією енергетики як "зброї" матиме наслідки для реалізації проекту "Північний потік-2", заявила у вівторок глава МЗС Німеччини Анналена Бербок.

"Якщо енергетика використовуватиметься як зброя, то це матиме відповідні наслідки, зокрема у зв'язку з цим трубопроводом", - сказала Бербок на пресконференції за підсумками переговорів із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Глава МЗС ФРН нагадала, що в коаліційній угоді нового німецького уряду наголошується, що щодо всіх енергетичних інфраструктурних проектів, зокрема щодо "Північного потоку-2", діє європейське енергетичне законодавство - "і його буква, і дух".

"Тому наразі проводиться процедура сертифікації, поки що ця процедура призупинена", - заявила Бербок.

Теги: #північний_потік_2 #бербок
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