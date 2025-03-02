В США розглядають можливість відновлення "Північного потоку-2" за їх участю – ЗМІ

Колишній керівник Nord Stream 2 AG Маттіас Варніг, особисто знайомий з Володимиром Путіним з часів роботи в таємній поліції НДР, запропонував США перезапустити "Північний потік-2" за їхньої участі. Про це пише Financial Times із посиланням на джерела.

"Зусилля щодо угоди, за словами кількох людей, обізнаних з дискусіями, були дітищем Маттіаса Варніга, колишнього офіцера Штазі у Східній Німеччині, який до 2023 року керував материнською компанією "Північного потоку-2" для контрольованого Кремлем газового гіганта "Газпром"", - йдеться у матеріалі видання у неділю.

Зазначається, що план Варніга передбачав зв'язок з командою Трампа через американських бізнесменів у межах зусиль, спрямованих на сприяння "припиненню війни" РФ проти України та поглиблення економічних зв'язків між Вашингтоном і Москвою. Речник Путіна Песков заявив, що у нього «немає даних» про відповідні переговори.

За даними видання, деякі високопосадовці адміністрації Трампа знають про ініціативу Варніга і розглядають її як "частину зусиль, спрямованих на відновлення відносин з Москвою".

"План теоретично надасть США безпрецедентний вплив на постачання енергоресурсів до Європи, після того, як країни ЄС вирішили припинити свою залежність від російського газу після вторгнення", — йдеться у матеріалі.

Як розповів журналістам газети один зі співрозмовників, консорціум інвесторів на чолі з США вже розробив контури цієї угоди з російським енергомонополістом, компанією "Газпром", після можливого скасування санкцій. Вказується, що високопосадовці Євросоюзу протягом останніх тижнів також дізнались про ці обговорення щодо "Північного потоку-2", а лідери кількох європейських країн на тлі занепокоєння вже провели відповідні переговори.

Водночас це вимагатиме від США скасування санкцій проти Росії, від Москви — погодження відновити продажі, які вона припинила під час війни, а Німеччини — дозволити надходження газу до будь-яких потенційних покупців у Європі.

Ці переговори відбулися у той час, коли адміністрація Трампа намагалась укласти мирну угоду шляхом двосторонніх переговорів з Росією, які виключили Європу та Україну. Трамп пообіцяв поглибити економічне співробітництво з Росією, якщо вдасться досягти мирної угоди.

Сам Варніг у коментарі FT заявив, що "не брав участі в жодних дискусіях з американськими політиками або представниками бізнесу" і що "дотримується правил як особа, стосовно якої запроваджено накладено санкції США".

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що не має інформації про будь-які переговори щодо "Північного потоку-2". У "Газпромі" від коментарів відмовилися.

Газета нагадує, що під час свого першого президентського терміну Трамп різко критикував "Північні потоки" і надмірний імпорт російського газу Європою. У 2019 році США запровадили санкції проти компаній-управителів газогонами.

Адміністрація Джо Байдена зняла ці санкції у 2021-му в межах налагодження відносин із Німеччиною, але за лічені дні до повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році відновила обмеження. Але зараз, за словами нинішніх посадовців Білого дому, дехто з команди Трампа розглядає трубопровід як стратегічний актив, який можна використати на мирних переговорах в Україні.

Як відомо, один із двох газопроводів «Північного потоку-2» було підірвано під час диверсійних атак у вересні 2022 року, внаслідок чого було зруйновано обидва трубопроводи його старшого дочірнього проєкту «Північний потік-1». Інший газопровід «Північний потік-2», річна потужність якого становить 27,5 млрд кубометрів природного газу, не пошкоджений, але ніколи не використовувався.

Але план вимагатиме від США скасувати санкції проти Росії, Росії погодитися відновити продажі, які вона припинила під час війни, а Німеччини дозволити постачання газу будь-яким потенційним покупцям у Європі.

"США скажуть: "Ну, тепер Росія буде надійною, тому що американці, які заслуговують на довіру, знаходяться в центрі цього", - сказав колишній високопоставлений американський чиновник, який знав про деякі зусилля з укладання угоди.

Водночас складна структура власності "Північного потоку-2" створює серйозні потенційні перешкоди для будь-яких інвестицій. "Північний потік-2" на 100% належить "Газпрому". Але п’ять європейських енергетичних компаній — Shell, Uniper, OMV, Engie та Wintershall — разом забезпечили приблизно половину витрат на будівництво в розмірі 11 мільярдів доларів шляхом позик. Всі п'ять списали ці борги. Своєю чергою уряд Німеччини у 2022 році припинив процедуру ліцензування "Північного потоку-2" і так і не видав документи, необхідні для його експлуатації.