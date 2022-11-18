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12:33 18.11.2022

Прокуратура Швеції підтвердила, що вибухи на газопроводах "Північний потік" були диверсією

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Прокуратура Швеції підтвердила, що вибухи на газопроводах "Північний потік" були диверсією

 Дані розслідування інцидентів на газопроводах "Північний потік", яке проводять у Швеції, вказують на диверсію, повідомляє у п'ятницю британська преса з посиланням на шведську прокуратуру.

"У прокуратурі заявили, що вибухи, що пошкодили "Північний потік", були диверсією. На місці події виявлено залишки вибухівки", - повідомляє The Independent.

Видання нагадує, що розслідування за фактами вибухів на газопроводах "Північний потік" ведуть Швеція і Данія.

Шведські спецслужби у жовтні отримали підтвердження на користь версії про диверсії на цих газопроводах.

У ніч на 26 вересня стався витік газу на одній із ниток магістралі "Північний потік-2" на південний схід від острова Борнгольм. Витоки газу були також зафіксовані з обох ниток першого "Північного потоку" на північний схід від острова Борнгольм.

Теги: #швеція #диверсія #північний_потік_2

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