Сибіга привітав Бербок з обранням президенткою Генасамблеї ООН

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Очільник українського зовнішньополітичного відомства Андрій Сибіга привітав Анналену Бербок з обранням президенткою Генеральної Асамблеї ООН та запевнив у підтримці її місії зі зміцнення ООН.

"Вітаю мою колегу та друга Анналіну Бербок з обранням на посаду Президента 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН. Незважаючи на спроби Росії зірвати її призначення, держави-члени ООН висловили чітку довіру до її лідерства та непохитної відданості Статуту ООН", - написав він у соціальній мережі Х у понеділок.

Сибіга наголосив, що Україна розраховує "на принципове лідерство новообраного президента Бербок у захисті Статуту та просуванні всеосяжного миру, заснованого на міжнародному праві. Її бачення миру, відкритого діалогу, багатосторонності та кліматичних дій - це саме те, чого потребує світ сьогодні".

"Україна бажає новообраному президенту Барбок успіхів на цій важливій посаді та готова підтримати її місію зі зміцнення Організації Об'єднаних Націй", - зазначив міністр закордонних справ України.