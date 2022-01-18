Політика

15:13 18.01.2022

Блінкен у Києві поінформує співробітників посольства США про зусилля з планування у разі подальшої ескалації РФ - Держдеп

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Блінкен у Києві поінформує співробітників посольства США про зусилля з планування у разі подальшої ескалації РФ - Держдеп

Державний секретар США Ентоні Блінкен, здійснюючи візит до України, поінформує співробітників посольства США про зусилля з планування у разі подальшої ескалації РФ, повідомив Державний департамент США.

"Держсекретар також зустрінеться зі співробітниками та сім'ями посольства США, щоб поінформувати про зусилля Департаменту з планування у разі непередбачених обставин, якщо Росія вирішить піти на подальшу ескалацію", - йдеться у заяві спікера Держдепартаменту Неда Прайса, розміщеній на сайті Держдепу у вівторок.

Зазначено, що Блінкен розпочне свою поїздку до Києва, України, де 19 січня він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, щоб "зміцнити прихильність Сполучених Штатів до суверенітету і територіальної цілісності України".

"Ця поїздка слідує за широкими дипломатичними переговорами з нашими європейськими союзниками та партнерами про єдиний підхід до усунення загрози, яку Росія становить для України, і про наші спільні зусилля на заклик її обрати дипломатію та деескалацію в інтересах безпеки і стабільності", - йдеться у заяві.

20 січня Блінкен вирушить до Берліну, Німеччина, щоб обговорити нещодавні дипломатичні контакти з Росією та спільні зусилля щодо стримування подальшої російської агресії проти України, зокрема готовність союзників і партнерів накласти на Росію величезні наслідки та серйозні економічні витрати.

"Держсекретар зустрінеться з міністром закордонних справ Анналеною Бербок, після чого відбудеться зустріч з Transatlantic Quad. Поїздка та консультації держсекретаря є частиною дипломатичних зусиль із деескалації напруженості, спричиненої нарощуванням військової могутності Росії і тривалою агресією проти України", - зазначив спікер Держдепартаменту.

Теги: #візит #блинкен
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