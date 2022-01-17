Політика

07:33 17.01.2022

НАТО не піде на виведення сил із країн, що приєдналися до альянсу з 1997 року

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НАТО не піде на виведення сил із країн, що приєдналися до альянсу з 1997 року

Північноатлантичний альянс не піде на заклики, що звучать у РФ, відвести свої війська з країн, що приєдналися до НАТО з 1997 року, оскільки членів "другого сорту" бути не може, заявив генсек організації Єнс Столтенберг.

"Ми не можемо погодитися на те, щоб військ НАТО не було в країнах, які приєдналися з 1997 року. Адже половина наших членів тоді залишилася б без захисту", - сказав він в інтерв'ю канадській телерадіокомпанії CBC.

"У такому разі (при відведенні натовських сил – ІФ) у нас з'явилися б члени НАТО другого сорту. А на таке ми не можемо піти", – додав Столтенберг.

Говорячи про ситуацію поблизу кордону РФ з Україною, він повторив, що поки що "немає впевненості щодо того, якими є наміри Росії".

 

 

Теги: #країни #війська #росія #нато
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