Політика

19:56 16.01.2022

Війська РФ розташовані поблизу України у відповідь на напружену обстановку та на дії НАТО

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Війська РФ розташовані поблизу України у відповідь на напружену обстановку та на дії НАТО

Війська РФ стягнуті ближче до кордону з Україною у зв'язку з напруженою обстановкою і з діями НАТО, що склалася там, заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков в інтерв'ю CNN.

"На українській території немає російських військ, їх немає на Донбасі. Російські війська є на російській території поблизу України. І це можна зрозуміти", - сказав він.

"Вважаємо за потрібне тримати там війська, враховуючи напружену обстановку і дуже недружній клімат, створений різними навчаннями бойової авіації НАТО, літаками-розвідниками НАТО, натовською військовою інфраструктурою, що наближається до наших кордонів", - додав Пєсков.

Він додав, що російська сторона буде змушена вживати заходів, якщо зрозуміє, що Захід не збирається серйозно сприймати її стурбованість низкою безпекових аспектів.

"Ви повинні це зрозуміти: ніхто нікому не загрожує військовими діями. Такі загрози були б безумством", - зазначив він в інтерв'ю CNN.

"Водночас, ми будемо готові вживати заходів у відповідь", - додав він, відповідаючи на питання про можливу реакцію РФ у разі провалу переговорів із Заходом щодо безпекової теми в Європі і відмови всерйоз поставитися до російських пропозицій у цій сфері.

Пєсков пояснив, що не йдеться про те, щоб на переговорах вирішити всі питання "завтра або за кілька годин". Проте він наголосив, що російське керівництво не хоче, щоб переговори затягувалися на місяці й роки.

 

 

Теги: #війська #росія #причини #україна
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