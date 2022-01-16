Київ не повинен піддаватися спокусі використати закон проти таких політичних опонентів, як Порошенко

Україна потребує внутрішньої єдності, заявив колишній генеральний секретар НАТО (2009-2014), експрем'єр Данії (2001-2009) Андерс Фог Расмуссен, вказавши на недоречність переслідування п'ятого президента України (2014-19), лідера партії Європейська солідарність" Петра Порошенка.

"Вільний світ має об'єднатися, щоб захистити Україну. Але Україна також потребує внутрішньої єдності та сили. Київ має підтримувати верховенство закону, але не піддаватися спокусі використовувати його як зброю проти таких політичних опонентів, як Порошенко", - написав Расмуссен у Twitter в неділю.