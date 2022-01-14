Росія спробувала на переговорах із безпеки роз'єднати Захід, але не змогла цього зробити

Росія не змогла роз'єднати Європу та США, хоча намагалася це зробити під час організації переговорів щодо європейської безпеки, що відбулися цього тижня, заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

"Росіяни хотіли нас роз'єднати, але вони в цьому не досягли успіху", - сказав Боррель на пресконференції у французькому місті Бресті у п'ятницю.

"Очевидно, що вони намагалися нас роз'єднати, вдавши, ніби нас (ЄС - ІФ) не існує", - зазначив він.

Боррель зазначив, що США завжди заявляли, що не обговорюватимуть Європу без її участі. Він також схвалив позицію НАТО щодо цього питання.

"Ми виступаємо єдиним фронтом", – додав він.

Цього тижня спочатку відбулися двосторонні переговори РФ зі США щодо стратстабільності, потім - Рада Росія-НАТО, а в четвер - засідання Постійної ради ОБСЄ. Отже, жодна з фаз переговорів не відбулася на платформі чи за прямої участі ЄС. Одночасно офіційні особи США запевняли, що тримають у курсі Брюссель про дискусії. А генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що Європа (але не ЄС) на переговорах була певною мірою присутня, тому що більшість членів НАТО - це саме європейські країни.