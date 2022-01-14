Політика

18:08 14.01.2022

Росія спробувала на переговорах із безпеки роз'єднати Захід, але не змогла цього зробити

1 хв читати
Росія спробувала на переговорах із безпеки роз'єднати Захід, але не змогла цього зробити

Росія не змогла роз'єднати Європу та США, хоча намагалася це зробити під час організації переговорів щодо європейської безпеки, що відбулися цього тижня, заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

"Росіяни хотіли нас роз'єднати, але вони в цьому не досягли успіху", - сказав Боррель на пресконференції у французькому місті Бресті у п'ятницю.

"Очевидно, що вони намагалися нас роз'єднати, вдавши, ніби нас (ЄС - ІФ) не існує", - зазначив він.

Боррель зазначив, що США завжди заявляли, що не обговорюватимуть Європу без її участі. Він також схвалив позицію НАТО щодо цього питання.

"Ми виступаємо єдиним фронтом", – додав він.

Цього тижня спочатку відбулися двосторонні переговори РФ зі США щодо стратстабільності, потім - Рада Росія-НАТО, а в четвер - засідання Постійної ради ОБСЄ. Отже, жодна з фаз переговорів не відбулася на платформі чи за прямої участі ЄС. Одночасно офіційні особи США запевняли, що тримають у курсі Брюссель про дискусії. А генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що Європа (але не ЄС) на переговорах була певною мірою присутня, тому що більшість членів НАТО - це саме європейські країни.

Теги: #єс #боррель #агресія_рф
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:38 14.01.2022
Росія готує провокацію проти України, щоб сфабрикувати привід для вторгнення – Салліван

Росія готує провокацію проти України, щоб сфабрикувати привід для вторгнення – Салліван

18:01 14.01.2022
У СБУ назвали помилкові повідомлення про мінування інструментом гібридної агресії РФ

У СБУ назвали помилкові повідомлення про мінування інструментом гібридної агресії РФ

11:43 14.01.2022
Боррель не здивований кібератакою проти України, пропонує здогадатися, хто може за нею стояти

Боррель не здивований кібератакою проти України, пропонує здогадатися, хто може за нею стояти

11:41 14.01.2022
ЄС буде активний на будь-яких подальших переговорах за участю РФ щодо безпеки - Боррель

ЄС буде активний на будь-яких подальших переговорах за участю РФ щодо безпеки - Боррель

10:41 14.01.2022
ЄС засуджує кібератаку проти України, але не знає її винуватців, - Боррель

ЄС засуджує кібератаку проти України, але не знає її винуватців, - Боррель

20:34 13.01.2022
Комітет міжнародних справ Європарламенту 17 січня проведе спецзасідання з українського питання – Порошенко

Комітет міжнародних справ Європарламенту 17 січня проведе спецзасідання з українського питання – Порошенко

18:16 13.01.2022
ЄС продовжив іще на пів року економічні санкції проти Росії

ЄС продовжив іще на пів року економічні санкції проти Росії

14:03 13.01.2022
Боррель сподівається на швидке рішення щодо підготовки ЄС командного складу армії України

Боррель сподівається на швидке рішення щодо підготовки ЄС командного складу армії України

10:49 13.01.2022
Профільні комітети Ради нагадали про право України визначати свої дії для вступу до НАТО та ЄС

Профільні комітети Ради нагадали про право України визначати свої дії для вступу до НАТО та ЄС

20:35 12.01.2022
Боррель наполягає на участі ЄС в обговоренні українського питання США та НАТО з Росією

Боррель наполягає на участі ЄС в обговоренні українського питання США та НАТО з Росією

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Єрмак закликав припинити розмови про майбутнє "Північного потоку 2" до деескалації біля кордонів України та повернутися до політики санкцій

Зеленський запропонував Байдену провести з Путіним тристоронню зустріч – глава Офісу президента

МЗС Польщі: Публікація "заяв" у результаті кібератаки проти України польською - це спроба дестабілізувати польсько-українські відносини

Декларація президентів України та Азербайджану закріплює готовність підтримки суверенітету та протидії загрозам - Зеленський

Україна та Азербайджан підписали 6 двосторонніх документів

ОСТАННЄ

Єрмак закликав припинити розмови про майбутнє "Північного потоку 2" до деескалації біля кордонів України та повернутися до політики санкцій

У сенаті США представили ще один законопроєкт щодо санкцій проти керівництва Росії у разі нападу на Україну

Україна сподівається, що на саміті у Мадриді НАТО назве конкретні терміни членства України в альянсі – Єрмак

Зеленський запропонував Байдену провести з Путіним тристоронню зустріч – глава Офісу президента

МЗС Польщі: Публікація "заяв" у результаті кібератаки проти України польською - це спроба дестабілізувати польсько-українські відносини

Росія не має права вето щодо зовнішньої політики країн Європи – глава Міноборони ФРН

Гризлов призначений послом РФ у Білорусі

Варшава вважає, що за кібератакою проти України може стояти РФ - ЗМІ

Декларація президентів України та Азербайджану закріплює готовність підтримки суверенітету та протидії загрозам - Зеленський

Україна та Азербайджан підписали 6 двосторонніх документів

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА