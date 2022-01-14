Політика

14:26 14.01.2022

Декларація президентів України та Азербайджану закріплює готовність підтримки суверенітету та протидії загрозам - Зеленський

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Декларація президентів України та Азербайджану закріплює готовність підтримки суверенітету та протидії загрозам - Зеленський

Декларація, підписана між президентами України та Азербайджану, закріплює готовність підтримки суверенітету, територіальної цілісності та протидії гібридним загрозам, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми підписали спільну Декларацію між президентами України та Азербайджану. Ми закріплюємо готовність надавати підтримку суверенітету, територіальній цілісності наших держав та народів у міжнародних визнаних кордонах, спільно протидіяти гібридним загрозам, прагнення забезпечити мир та стабільність у Чорноморському та Каспійському регіонах та за його межами", - заявив Зеленський під час спільного із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим брифінгу у Києві.

За словами Зеленського, позиції Декларації свідчать про близькість та єдність поглядів України та Азербайджану на виклики та глобальні виміри.

Зеленський зазначив, що візит Алієва до України відбувається напередодні 30-річчя встановлення дипломатичних відносин із Азербайджаном.

Він також додав, що президенти обговорили низку питань безпеки, економіки та торговельної співпраці.

Теги: #зеленський #алієв #азербайджан
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