Політика

19:42 12.01.2022

Росія очікує, що країни НАТО нададуть міркування щодо російських пропозицій стосовно гарантій безпеки

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Росія очікує, що країни НАТО нададуть міркування щодо російських пропозицій стосовно гарантій безпеки

Фундаментальні відмінності у підходах Росії та Заходу не дозволили в ході засідання Ради РФ-НАТО (РРН) ухвалити рішення про алгоритм подальших кроків, заявив у середу заступник глави МЗС РФ Олександр Грушко.

"Фундаментальні відмінності у підходах до європейської безпеки сьогодні не дозволили ухвалити конкретні рішення алгоритму наших подальших дій. Ми також зазначили, що російські пропозиції були запропоновані письмово, вони абсолютно зрозумілі, вони взаємопов'язані, їх не можна розглядати як булку, з якої можна щось виклювати, родзинки якісь. І ми також розраховуємо на те, що країни НАТО нададуть свої міркування про те, як можна піти шляхом виконання цих домовленостей, усіх тих пропозицій, які ми висунули, або пояснити, чому вони неприйнятні", - заявив він на прес-конференції у Брюсселі за підсумками засідання Ради Росія-НАТО.

Він продовжив: "І на основі цього аналізу можна вже ухвалити рішення щодо того, як рухатися вперед. Зокрема й у плані залучення ось цього переговорного формату РРН".

"За сьогоднішніми обговореннями у нас склалося враження, що такі міркування, зокрема і письмово, можуть надійти. І ми це тільки вітатимемо", - додав Грушко.

Він також заявив, що позиція Росії щодо ситуації навколо України абсолютно зрозуміла, деескалація можлива.

"Тема деескалації сьогодні порушувалася у двох вимірах: перше – це організація військової діяльності таким чином, щоб вона не призводила до небезпеки виникнення інцидентів та подальших ризиків неконтрольованої ескалації. Другий вимір – це деескалація навколо України. І тут наша позиція абсолютно зрозуміла: деескалація можлива", - заявив він на пресконференції у Брюсселі за підсумками засідання ради Росія-НАТО.

"Насамперед, необхідно примусити владу в Києві до повного та безумовного виконання мінських домовленостей. (...) Будуть мінські домовленості виконані - не буде жодної загрози ні безпеці Україні, ні територіальній цілісності. Для того, щоб сприяти такій деескалації, країни НАТО мають припинити будь-яке військове сприяння Україні, припинити постачання озброєнь туди, відкликати інспекторів, інструкторів, офіцерів і солдатів, що власне і передбачено відповідними положеннями Мінських домовленостей", - наголосив Грушко.

Він додав, що інших шляхів оздоровлення ситуації навколо України, крім виконання мінських домовленостей, "не існує".

 

 

Теги: #очікування #росія #пропозицiї #нато
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