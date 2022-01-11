Відсутність деескалації навколо України створює у США відчуття надзвичайної ситуації

Деескалації обстановки навколо України не відбулося, це створює у США відчуття надзвичайної ситуації, заявив у вівторок посол Сполучених Штатів у Москві Джон Салліван.

"На мій погляд, ситуація на кордоні не змінювалася з того часу, як директор ЦРУ (Вільям) Бернс приїжджав сюди на самому початку листопада, щоб висловити наші побоювання щодо загострення ситуації, яке ми спостерігали минулого року на кордоні з Україною", - заявив Салліван в ефірі телеканалу "Дощ" (визнаний у РФ ЗМІ-іноагентом).

Так він, зокрема, відповів на запитання, "чи існує небезпека масового вторгнення Росії в Україну".

"Ми вважаємо це дуже реальною загрозою. І деескалації поки що не спостерігається", - сказав Салліван.

"У нас є гостра проблема в Україні. Ситуація загострюється масованим стягуванням російських військових сил до кордону з Україною. У США це створює відчуття надзвичайної ситуації, і ви чули, як держсекретар (Ентоні) Блінкен говорить про необхідність деескалації та заступник держсекретаря сказала про це напередодні" - сказав Салліван.