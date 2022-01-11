Мінфін США запровадив санкції проти офіційних осіб Нікарагуа, включно з міністром оборони

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти чиновників Нікарагуа у понеділок, коли президент країни Даніель Ортега має бути приведений до присяги, повідомляє агентство Associated Press.

Відомство оголосило про готовність заморожувати активи в США, якщо такі є, міністра оборони країни Рози де Рівас, а також високопосадовців у військовому, телекомунікаційному секторах, у гірничодобувній галузі. Американським громадянам у рамках цих санкцій буде заборонено здійснювати угоди з людьми, що підпали під санкції.

Крім того, держдепартамент США запровадив візові обмеження для 116 осіб: державних службовців, включно з працівниками тюрем, поліції, військових, мерів, прокурорів, освітян.

Очікується, що інавгурація Ортеги на посаді президента відбудеться пізніше 10 січня. Вибори президента відбулися 7 листопада 2021 року, Ортега переобрався на четвертий термін поспіль. На Заході результати виборів розкритикували. Ортега перебуває при владі вже 14 років.