"Євросолідарність" закликає скликати позачергове засідання ВР

Депутатська фракція "Європейська солідарність" закликає скликати позачергове пленарне засідання Верховної Ради, заявив співголова фракції Артур Герасимов.

"Європейська солідарність" вимагає скликати позачергове засідання Верховної Ради з порядком денним, який відповідатиме реаліям та проблемам сьогодення. Саме тому ми звертаємося з листом до голови Верховної Ради України (Руслана Стефанчука - ІФ) для того, щоб терміново було скликано позачергове засідання Верховної Ради, для цього ми отримуватимемо підписні листи та збиратимемо підписи народних депутатів", - заявив Герасимов.

Він наголосив, що порядок денний такого позачергового засідання має передбачати звіт президента України про стан оборони та зовнішньої політики держави за умови загрози ескалації через збройну агресію Російської Федерації, звіт прем'єр-міністра про заходи, що застосовуються для подолання кризових явищ в економіці та зростання цін, зокрема на енергоносії та житлово-комунальні послуги, звіт міністра оборони щодо забезпечення Збройних сил України, зокрема, паливно-мастильними матеріалами та виконання державного оборонного замовлення на 2021-2022 роки, звіт міністра енергетики про стан енергетичної галузі в контексті проблем опалювального сезону, відключення тепла та електроенергії у житлових будинках, а також імпорту електроенергії та вугілля з Росії та Білорусі.

Водночас "Європейська солідарність" закликає заслухати звіт міністра охорони здоров'я про мінімізацію негативних наслідків епідемії COVID-19 (забезпечення вакцинами та киснем на 2022 рік, підвищення заробітної плати медикам та "ковідних" виплат), а також доручити Кабінету Міністрів передбачити з 1 січня мінімальний розмір грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ на рівні, не нижчому за дворазовий розмір середньої зарплати.