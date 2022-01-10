Нардепи пропонують Кабміну погоджувати із РНБО рішення про впровадження карантину на території, розташованій у межах більше ніж шести областей

Народні депутати пропонують Кабінету Міністрів України погоджувати з Радою національної безпеки і оборони (РНБО) рішення про впровадження карантину на території, розташованій у межах більше ніж шести областей.

Відповідний законопроект №6508 про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання питань упровадження карантину зареєстровано у Верховній Раді, повідомляє сайт парламенту.

Автори законопроекту, більшість із яких - народні депутати з фракції "Слуга народу", пропонують ввести до закону "Про захист населення від інфекційних хвороб" нове положення, згідно з яким "встановлення карантину на території, що розміщена в межах більше ніж шести областей (зокрема міста Києва та Севастополя, Автономної Республіки Крим) впроваджується за погодженням із РНБО".

Згідно з чинним законодавством, Кабінет Міністрів встановлює, продовжує та скасовує карантин.

Зміни до закону також пропонують обумовити, що карантин встановлюється на термін, що не перевищує двох місяців, а у разі несприятливої епідемічної ситуації Кабінет Міністрів ухвалює рішення про продовження карантину.

Законопроект обумовлює, що у рішенні про встановлення карантину відображаються відомості про інфекційну хворобу, з метою протидії поширенню якої впроваджується карантин, територія, на якій упроваджується карантин, перелік профілактичних та протиепідемічних заходів, які можуть включати особливі умови і режим пересування населення та господарської діяльності; основи та порядок обов'язкової самоізоляції, обсервації, госпіталізації до тимчасових закладів охорони здоров'я (спеціалізовані госпіталі); особливі умови в'їзду та виїзду з території, на якій впроваджено карантин; особливі умови та режим здійснення пасажирських перевезень; особливі умови та режим перетину кордону іноземцями та особами без громадянства, а також особливі умови та режим відвідування закладів освіти.