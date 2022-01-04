Політика

18:31 04.01.2022

Глава європейської дипломатії Боррель перед візитом в Україну зателефонував генсекові НАТО Столтенбергу

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Глава європейської дипломатії Боррель перед візитом в Україну зателефонував генсекові НАТО Столтенбергу

Високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель перед візитом в Україну, який триватиме з 4 по 6 січня, зателефонував генеральному секретареві НАТО Єнсу Столтенбергу, щоб обговорити нарощування РФ військової потужності на українському кордоні.

Як зазначено в повідомленні Зовнішньої дипломатичної служби ЄС, поширеному у вівторок, телефонна розмова відбулася 4 січня напередодні візиту глави європейської дипломатії в Україну, "щоб обговорити нарощування російської військової потужності на кордоні з Україною і проекти двох договорів про гарантії безпеки, спрямовані Росією Сполученим Штатам Америки та країнам-членам НАТО".

"Верховний представник Боррель підтвердив непохитну підтримку ЄС суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України й наголосив, що Росії необхідно знизити напруженість і повністю виконати Мінські угоди. Він наголосив, що будь-яка подальша військова агресія проти України матиме величезні наслідки та серйозну ціну", - йдеться в повідомленні.

Крім того, сторони обговорили підготовку до засідання Ради Росія-НАТО, яке заплановане на 12 січня. "Високий представник наголосив, що будь-яке обговорення безпеки в Європі має ґрунтуватися і зміцнюватися на зобов'язаннях ОБСЄ і ООН", - передають зміст розмови в дипломатичній службі ЄС.

Високий представник Боррель і генеральний секретар НАТО Столтенберг домовилися підтримувати тісний контакт щодо цих питань.

Теги: #столтенберг #боррель #агресія_рф
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