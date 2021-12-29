США напередодні розмови Байдена з Путіним нагадують про готовність допомагати Києву, впроваджувати санкції проти РФ у разі її нападу на Україну

Американська влада напередодні телефонної розмови лідерів США та РФ Джо Байдена та Володимира Путіна ще раз заявила про готовність надати допомогу Києву та впроваджувати санкції щодо Росії у разі її нападу на Україну, передає агентство Bloomberg.

"США готові до суворіших санкцій у випадку, якщо Росія загострить ситуацію в Україні", - наводить Bloomberg слова високопоставленого представника адміністрації США.

"США готові допомагати Україні у разі подальших наступальних дій", - сказав він.

Телеканал CNN, у свою чергу, повідомляє, що, за словами високопоставленого співробітника Білого дому, США також "розробили плани щодо зміцнення сил НАТО" у Східній Європі, якщо РФ вторгнеться до України.

Раніше у середу у Білому домі повідомили, що президент США Джо Байден планує 30 грудня провести телефонну розмову із президентом РФ Володимиром Путіним.

"Президент Джо Байден проведе у четвер, 30 грудня 2021 року, телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним з метою обговорити низку питань, зокрема майбутню дипломатичну взаємодію з Росією", - йдеться у заяві представника Ради нацбезпеки США Емілі Горн.

Як повідомляв CNN, телефонна розмова лідерів двох країн намічена на 15:30 за місцевим часом. При цьому телеканал стверджує із посиланням на представника адміністрації США, що розмову запропонував президент РФ, і Байден прийняв цю ідею.