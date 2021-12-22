Політика

11:32 22.12.2021

Зеленського на посаді президента готові переобрати 24% українців, 14% підтримують Порошенка – опитування "Рейтингу"

2 хв читати
Зеленського на посаді президента готові переобрати 24% українців, 14% підтримують Порошенка – опитування "Рейтингу"

Нинішній президент України Володимир Зеленський отримав би підтримку 24,2% українців, які визначилися з вибором, якби вибори глави держави відбувалися найближчим часом, свідчать дані дослідження Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 16-18 грудня.

Водночас за п'ятого президента України (2014-2019), лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка проголосували б 13,7% респондентів, за лідера партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко - 9,6%, за лідера партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрія Бойка - 9,2%, за екс-нардепа Євгена Мураєва - 6,9%, за екс-спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова - 6,8%, за лідера партії "Сила та честь" Ігоря Смешка - 6,7% за екс-прем'єра, лідера "Української стратегії" Володимира Гройсмана - 6,2%, за інших - менше ніж 4%.

Порівняно з попередніми опитуваннями, у динаміці невелике зростання показує рейтинг Зеленського, зниження – рейтинг Тимошенко, Разумкова та Ляшка.

Згідно з рейтингами політсил, вісім партій подолали б прохідний 5-відсотковий бар'єр, якби вибори до Верховної Ради відбувалися найближчим часом: за "Слугу народу" проголосували б 19,2% респондентів, за "Європейську солідарність" – 14,1%, за Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" – 11,1%, за "Опозиційну платформу – За життя" –10,5%, за "Українську стратегію Гройсмана" – 6,8%, за "Силу та честь" – 6,5%, за партію Разумкова - 6%, за партію Мураєва "Наші" - 5,7%.

4,2% респондентів готові підтримати Радикальну партію Олега Ляшка, 4% - "УДАР" Віталія Кличка, 3,5% - Всеукраїнське об'єднання "Свобода", 2,5% - Партію Шарія, 2,2% - партію "Голос", 1,6% - Об'єднання "Самопоміч", решта партій разом узяті - 2,2%.

У динаміці невелике зростання показує рейтинг "Слуги народу" та "Української стратегії", зниження – рейтинг "ОПЗЖ".

Під час дослідження було опитано 2 500 респондентів віком від 18 років і старше у всіх підконтрольних уряду областях методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів). Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення, похибка репрезентативності дослідження за довірчої ймовірності 0,95 не більше ніж 2%.

Теги: #президент #опитування #рейтинг
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:59 21.12.2021
Понад половина опитаних українців підтримують збереження повноважень президента в нинішньому обсязі, привівши у відповідність до Конституції - дослідження

Понад половина опитаних українців підтримують збереження повноважень президента в нинішньому обсязі, привівши у відповідність до Конституції - дослідження

15:50 21.12.2021
Понад 45% українців виступають за позаблоковий статус країни – опитування

Понад 45% українців виступають за позаблоковий статус країни – опитування

18:55 20.12.2021
Більшість британців очікують у 2022 році відставки Джонсона, не вірять у перемогу футбольної збірної

Більшість британців очікують у 2022 році відставки Джонсона, не вірять у перемогу футбольної збірної

11:55 20.12.2021
До Ради проходять п'ять партій, рейтинги "Слуги народу" та "Євросолідарності" майже однакові - SOCIS

До Ради проходять п'ять партій, рейтинги "Слуги народу" та "Євросолідарності" майже однакові - SOCIS

11:50 20.12.2021
Зеленський лідирує в президентському рейтингу з 27,6% підтримки, у Порошенка 16% - дослідження КМІС

Зеленський лідирує в президентському рейтингу з 27,6% підтримки, у Порошенка 16% - дослідження КМІС

11:46 20.12.2021
Зеленський та Порошенко виходять у другий тур на виборах президента, Тимошенко на третьому місці – Центр SOCIS

Зеленський та Порошенко виходять у другий тур на виборах президента, Тимошенко на третьому місці – Центр SOCIS

11:35 20.12.2021
Зеленський, Гройсман і Тимошенко лідирують у рейтингу довіри громадян – "Рейтинг"

Зеленський, Гройсман і Тимошенко лідирують у рейтингу довіри громадян – "Рейтинг"

11:30 20.12.2021
До Ради проходять 8 партій, зокрема партії Смешка, Разумкова, Гройсмана та Мураєва – опитування "Рейтингу"

До Ради проходять 8 партій, зокрема партії Смешка, Разумкова, Гройсмана та Мураєва – опитування "Рейтингу"

10:02 20.12.2021
Маркетингова команда групи компаній DIM у рейтингу кращих за версією Best Marketing Teams 2021

Маркетингова команда групи компаній DIM у рейтингу кращих за версією Best Marketing Teams 2021

21:43 18.12.2021
Зеленський: Закордонні українці – це "м'яка" сила, яка твердо захищає інтереси України

Зеленський: Закордонні українці – це "м'яка" сила, яка твердо захищає інтереси України

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський про можливість особистої зустрічі з Путіним: Ми маємо робити все, щоб будувати різні формати зустрічей

Україна готова виконувати Мінські угоди і сформулювала 10 кроків щодо їх реалізації - Зеленський

Посольство США: Важливо, щоб процес та результат справи проти Порошенка ґрунтувалися на принципах верховенства права, а не на політичних мотивах

Росії потрібні від США не усні запевнення щодо гарантій безпеки, а юридично зобов'язувальний документ - Путін

Корнієнко: Серед пріоритетних завдань наступного року - закріплення реформи децентралізації у Конституції

ОСТАННЄ

"Євросолідарність" у 2022 р. протистоятиме згортанню демократії в Україні – нардеп Геращенко

Україна у 2022 році планує відкрити нову будівлю посольства в Туреччині

Партія "Слуга народу" не веде переговорів з "Голосом" з приводу його "поглинання" - Шуляк

Ми не боїмося зустрічатися з РФ в будь-якому форматі і з будь-якими партнерами - Зеленський

Зеленський про можливість особистої зустрічі з Путіним: Ми маємо робити все, щоб будувати різні формати зустрічей

Україна готова виконувати Мінські угоди і сформулювала 10 кроків щодо їх реалізації - Зеленський

Путін обговорив із Шольцом ситуацію навколо України - Кремль

Арахамія назвав малоймовірним відновлення ВР змішаної системи виборів на наступній сесії

Розмова Байдена з Путіним підтверджує зацікавленість США у встановленні миру в Україні - Маркарова

Питання "Північного потоку-2" може поставити під загрозу німецьку коаліцію – посол Мельник

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА