Политика

16:26 13.03.2020

Зустріч радників лідерів країн "нормандського формату" не відбулася 12 березня через карантин, лідери ще можуть зустрітися в Берліні у квітні - Єрмак

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Зустріч радників лідерів країн "нормандського формату" не відбулася 12 березня через карантин, лідери ще можуть зустрітися в Берліні у квітні - Єрмак

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що зустріч радників лідерів країн "нормандського формату" не відбулася 12 березня через карантин, сподівається, що саміт глав держави ще може відбутися в Берліні у квітні.

"Зустріч радників мала відбутися 12 березня, але у зв'язку з карантином її перенесли. У нас буде телефонна розмова наступного тижня між радниками, під час якої ми будемо, зокрема, говорити про дату можливого саміту лідерів, який має відбутися в Берліні, я сподіваюся, у квітні", - сказав він на брифінгу в ОП у п'ятницю в Києві.

Теги: #нормандський_формат #коронавірус #єрмак
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