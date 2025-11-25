Інтерфакс-Україна
Політика
14:24 25.11.2025

Дрісколл зустрічається з росіянами в Абу-Дабі для обговорення оновленого мирного плану для України

Міністр армії США Ден Дрісколл зустрічається у столиці Об'єднаних Арабських Еміратів з російськими чиновниками, щоб обговорити оновлений мирний план для України, розроблений за підсумками переговорів США, України та ЄС у Женеві 23 листопада.

Про це у вівторок повідомляють західні ЗМІ.

"Міністр армії США Ден Дрісколл перебуває в Абу-Дабі для зустрічі з російськими чиновниками, повідомили CBS News два американських чиновники та два дипломатичні джерела, які не мали права виступати публічно. П'яте джерело, обізнане з переговорами, також підтвердило присутність Дрісколла в столиці Об'єднаних Арабських Еміратів", - пише CBS News.

З посиланням на неназвані джерела, CBS News також повідомляє, що Дрісколл вже зустрівся з членами російської делегації у понеділок увечері протягом кількох годин в Абу-Дабі та планує знову зустрітися з ними протягом дня у вівторок, щоб обговорити мирний процес та швидко просунути мирні переговори

Разом не відомо, хто ще входить до складу делегації США в Абу-Дабі, але повідомляється, що до її складу не входить державний секретар Марко Рубіо чи інші переговірники США.

У свою чергу Politico, знову ж таки, з посиланням на високопоставленого американського чиновника, повідомляє, що "лідер армії донесе до росіян мирні рамки, узгоджені в неділю між США та Україною". "Ця зустріч знаменує собою важливий крок у останніх зусиллях адміністрації Трампа щодо припинення війни. І вона, ймовірно, стане найскладнішою зупинкою тижневої поїздки Дрісколла, яка тривала до Києва та Женеви, оскільки він просуває суперечливий план без більшої команди американських дипломатів та військових чиновників, які приєдналися до нього минулими вихідними", - пишуть західні ЗМІ.

Відповідно до повідомлень, Дрісколл пропонує росіянам план, який скорочує початковий мирний план США з 28 пунктів до приблизно 19, після зміни вимог щодо того, щоб Україна передала Донбас Росії, та інших делікатних питань, що стосуються території України, повідомляють два джерела, знайомі з переговорами, яким, як і іншим опитаним, було надано анонімність для обговорення делікатних дискусій. Ці питання залишили для обговорення президенту Дональду Трампу та президенту України Володимиру Зеленському.

 

 

