Інтерфакс-Україна
Політика
09:29 29.10.2025

У Нідерландах відкрилися виборчі дільниці на дострокових виборах у парламент

1 хв читати
У Нідерландах відкрилися виборчі дільниці на дострокових виборах у парламент
Фото: Pixabay

У Нідерландах стартували дострокові вибори, на яких обирають склад парламенту, повідомляє Associated Press.

Дільниці для голосування відкрилися о 7:30 і працюватимуть до 21:00 за місцевим часом.

За даними останніх опитувань, ультраправа Партія свободи може отримати найбільшу кількість голосів, трохи випередивши більш помірковані альянс "Зелені ліві - Партія праці" і правоцентристську партію "Християнсько-демократичний заклик".

Громадяни мають обрати 150 депутатів на чотири роки.

У виборах беруть участь 27 партій. Для представництва в парламенті партія має отримати приблизно 70 тис. голосів.

У червні цього року лідер Партії свободи Герт Вілдерс повідомляв, що через розбіжності з партнерами по коаліції щодо планів зі стримування міграції його партія залишає правлячу коаліцію. У зв’язку з цим прем’єр-міністр країни Дік Схооф заявив, що кабінет, який утратив підтримку більшості в парламенті, піде у відставку.

Теги: #парламент #вибори #нідерланди

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:42 28.10.2025
Глава МЗС Нідерландів у Києві оголосив про виділення EUR 9 млн євро на проєкт щодо правосуддя і EUR 1 млн євро - на підтримку реформи БЕБ

Глава МЗС Нідерландів у Києві оголосив про виділення EUR 9 млн євро на проєкт щодо правосуддя і EUR 1 млн євро - на підтримку реформи БЕБ

17:15 28.10.2025
На імпорт газу буде виділено EUR5 млн з EUR25 млн підтримки енергосистеми України – глава МЗС Нідерландів

На імпорт газу буде виділено EUR5 млн з EUR25 млн підтримки енергосистеми України – глава МЗС Нідерландів

16:03 28.10.2025
Глава МЗС Нідерландів: якими б не були результати виборів, підтримка України продовжиться

Глава МЗС Нідерландів: якими б не були результати виборів, підтримка України продовжиться

15:21 28.10.2025
Нідерланди виділяють EUR25 млн на підтримку енергосистеми України - глава МЗС

Нідерланди виділяють EUR25 млн на підтримку енергосистеми України - глава МЗС

11:24 28.10.2025
Глави МЗС Естонії та Нідерландів обговорили створення спецтрибуналу для притягнення РФ за злочин агресії

Глави МЗС Естонії та Нідерландів обговорили створення спецтрибуналу для притягнення РФ за злочин агресії

01:50 26.10.2025
Незалежна кандидатка Кетрін Конноллі перемогла на виборах президента Ірландії – ЗМІ

Незалежна кандидатка Кетрін Конноллі перемогла на виборах президента Ірландії – ЗМІ

20:58 24.10.2025
Прем’єр Нідерландів вважає, що голландський парламент погодився б у питанні далекобійної зброї для України

Прем’єр Нідерландів вважає, що голландський парламент погодився б у питанні далекобійної зброї для України

17:18 22.10.2025
Парламент відхилив поправку до проєкту бюджету щодо контролю використання коштів на інвестпроєкт будівництва в лікарні "Феофанія" – Радуцький

Парламент відхилив поправку до проєкту бюджету щодо контролю використання коштів на інвестпроєкт будівництва в лікарні "Феофанія" – Радуцький

15:15 21.10.2025
Рада підтримала повернення 50% податку на прибуток банків протягом 2026р

Рада підтримала повернення 50% податку на прибуток банків протягом 2026р

09:14 17.10.2025
Санду призначила засідання новообраного парламенту на 22 жовтня

Санду призначила засідання новообраного парламенту на 22 жовтня

ВАЖЛИВЕ

Залужний: Я не визнаю жодних ідей проведення виборів під час війни

"Слуга народу" підтримала кандидатуру Бережної на посаду віце-премʼєра з гуманітарної політики - міністра культури

Планується зустріч Зеленського з фракцією "Слуга народу" - джерело

РФ навмисне відключила е/е на ЗАЕС для реалізації планів під’єднання до своєї енергосистеми – Сибіга

Україна завершила процес скринінгу законодавства – єврокомісарка

ОСТАННЄ

Порошенко закликав зупинити транзит російської нафти через "Дружбу"

Кличко: У Страсбурзі підписали меморандум щодо впровадження Громадських асамблей у містах України

Кличко запросив до України моніторингову місію Ради Європи щодо тиску на органи самоврядування

Україна пропонує ЄС надання їй статус спостерігача у процесі реформування Спільної аграрної політики Євросоюзу - Качка

США очікують від Угорщини відмови від нафти РФ і закликають Китай тиснути на Москву – посол США при НАТО

Міністерства оборони України та Великої Британії домовилися про спільне виробництво дронів-перехоплювачів - Умєров

Мелоні на засіданні Коаліції охочих наголосила на важливості єдності Європи та США

Зеленський: Тиск на російську нафту – це інструмент для закінчення війни

Питання використання заморожених актививів РФ має бути вирішено до Святвечора – прем’єр-міністерка Данії

Україна та партнери не шукають способу, як зупинити війну без США – Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА