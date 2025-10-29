У Нідерландах відкрилися виборчі дільниці на дострокових виборах у парламент

Фото: Pixabay

У Нідерландах стартували дострокові вибори, на яких обирають склад парламенту, повідомляє Associated Press.

Дільниці для голосування відкрилися о 7:30 і працюватимуть до 21:00 за місцевим часом.

За даними останніх опитувань, ультраправа Партія свободи може отримати найбільшу кількість голосів, трохи випередивши більш помірковані альянс "Зелені ліві - Партія праці" і правоцентристську партію "Християнсько-демократичний заклик".

Громадяни мають обрати 150 депутатів на чотири роки.

У виборах беруть участь 27 партій. Для представництва в парламенті партія має отримати приблизно 70 тис. голосів.

У червні цього року лідер Партії свободи Герт Вілдерс повідомляв, що через розбіжності з партнерами по коаліції щодо планів зі стримування міграції його партія залишає правлячу коаліцію. У зв’язку з цим прем’єр-міністр країни Дік Схооф заявив, що кабінет, який утратив підтримку більшості в парламенті, піде у відставку.