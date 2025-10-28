Україна пропонує ЄС надання їй статус спостерігача у процесі реформування Спільної аграрної політики Євросоюзу - Качка

Фото: https://www.facebook.com

Україна пропонує Європейському Союзу надання їй статус спостерігача у процесі реформування Спільної аграрної політики ЄС, повідомляє віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка.

"Тарас Качка представив актуальний стан агросектору України, прогноз виробництва та обсяги двосторонньої торгівлі, а також окреслив бачення України як частини спільного агропродовольчого простору ЄС. Зокрема серед пропозицій – надання Україні статусу спостерігача у процесі реформування Спільної аграрної політики ЄС, відновлення та розширення аграрного діалогу "ЄС–Україна" з акцентом на інноваціях, кліматично розумному сільському господарстві та стратегічній автономії, обмін досвідом, а також формування європейсько-української "super power" у аграрному секторі", - йдеться в повідомленні Офісу віцепрем'єра по результатам участі Качки у засіданні Ради Євросоюзу з питань сільського господарства та рибальства у Люксембурзі.

Зазначається, що серед ключових питань засідання - оновлення Угоди про поглиблену і всеосяжну зону вільної торгівлі між Україною та ЄС.

"Оновлена Угода про зону вільної торгівлі є критично важливою для українських експортерів, адже вона допоможе відновити стабільність та прогнозованість торговельних потоків між Україною та ЄС. Ми є частиною європейського аграрного ланцюга і нам приємно підтвердити, що українське сільське господарство розвивається відповідно до стандартів ЄС", – наголосив Качка.

На засіданні Ради 27-28 жовтня міністри ЄС обговорюють проєкт Спільної аграрної політики після 2027 року, зокрема її "зелену архітектуру", актуальний стан аграрного ринку Євросоюзу, рибальство у Балтійському морі тощо.

"Окремо в межах візиту до Люксембургу Тарас Качка провів зустріч із міністром продовольства, сільського господарства та рибальства Данії Якобом Єнсеном і Єврокомісаром з питань сільського господарства та продовольства Крістофом Гансеном", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, сторони обговорили подальшу співпрацю у сільському господарстві, продовольчій безпеці, ветеринарному контролі та сталому розвитку, а також розглянули можливість проведення аграрного діалогу між Україною та ЄС з питань торгівлі між сторонами, обмін досвідом та формування спільного бачення стратегічної автономії Європи у продовольстві.

Як повідомлялося, Єврокомісар із сільського господарства і продовольства Крістоф Гансен заявляє, що оновлена торговельна угода між ЄС та Україною, яка набуде чинності 29 жовтня, передбачає збільшення багатьох тарифних квот, вона надасть більше економічних переваг українським виробникам, стане демонстрацією солідарності європейської фермерської спільноти.

Міністр продовольства, сільського господарства та риболовства Данії Якоб Єнсен заявляє, що переглянута торговельна угода між ЄС та Україною забезпечить стабільність і простежуваність для обох сторін і, зокрема, для України.

14 жовтня Україна та Європейський Союз схвалили рішення про скасування частини тарифів та збільшення квот на експорт української аграрної продукції на територію ЄС. Зазначалося, що рішення набирає чинності 29 жовтня, є двостороннім і діє безстроково. Також документ встановлює обсяг тарифних квот до кінця 2025 року – сім дванадцятих від оновлених річних квот за винятком обʼєму, що проекспортованого з 6 червня 2025 року до часу набрання чинності оновленого режиму торгівлі.