07:46 27.10.2025

США очікують від Угорщини відмови від нафти РФ і закликають Китай тиснути на Москву – посол США при НАТО

США очікують, що Угорщина розробить та реалізує план зі зменшення залежності від російської нафти і газу, а також закликають Китай долучитися до міжнародного тиску на Москву для припинення війни в Україні, заявив посол США при НАТО Метью Вітакер в ефірі телеканалу Fox News, він наголосив, що адміністрація президента Дональда Трампа продовжує використовувати всі доступні інструменти, включно з санкціями, щоб змусити Росію припинити військові дії.

"Ми очікуємо, що такі країни, як Угорщина, Туреччина та Словаччина, які продовжують купувати російську нафту та газ, розроблять план і виконають план, який позбавить їх залежності від російської нафти та газу. А Угорщина, на відміну від багатьох своїх сусідів, не розробила жодних планів і не зробила жодних активних кроків", – сказав Вітакер.

Він також зазначив, що президент США Дональд Трамп має "усі карти в руках" і продовжить тиск на Москву, включно з нафтовими санкціями: "Президент Трамп тримає всі карти в руках. Росіяни повинні якомога швидше припинити цю безглузду війну. Краще для них не стане…Насправді, вони (росіяни ІФ-У) зараз виглядають дуже слабкими…Вони не отримують жодної території для тисяч військових, яких вони втрачають щотижня на полях битв в Україні".

Вітакер додав, що Китай відіграє ключову роль у припиненні війни, оскільки постачає Росії значні обсяги нафти, газу та технологій подвійного призначення. "Зараз китайці купують забагато російської нафти та газу. Вони надають росіянам забагато технологій подвійного використання, щоб вони могли продовжувати цю війну, чи то деталі безпілотників, чи інші технології, які можна використовувати для її продовження. Китай має приєднатися до США та інших наших союзників…І президент Трамп абсолютно правий, тиснучи на росіян", – підкреслив посол.

На запитання журналістки про ефективність санкцій Вітакер відповів, що заморожені російські активи в Європі на суму близько 200 млрд доларів можуть суттєво підтримати Україну та вплинути на поле бою.

