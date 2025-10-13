Столиця спрямувала на захист об'єктів інфраструктури 2,7 млрд грн

Київ спрямував на захист інфраструктурних об'єктів вже 2,7 млрд грн. А роботи з облаштування захисту першого рівня були прийняті комісією за участі Держспецзв'язку. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко напередодні засідання Ради оборони міста.

"Після завершення облаштування захисту першого рівня, який був прийнятий комісією за участі Держспецзвʼязку, ми сформували програму з резервного енергозабезпечення та захисту найважливіших об’єктів 2-го рівня. Це ті обʼєкти, над якими будуються залізобетонні укриття. Зазначу, що за роботу зі зведення бетонних укриттів бралося Агенство з відновлення при Мінінфраструктури. Столиця на такі укриття передбачила 3,7 млрд грн і вже спрямувала з них 2,7 млрд", - повідомив Віталій Кличко.

Тобто фінансовий ресурс забезпечений, а програму місту довелося реалізовувати самотужки. І Київ це робить, наголосив мер.

Він також зазначив, що саме Рада оборони міста затверджувала й ухвалювала рішення щодо захисних заходів. Адже її представники мають відповідну компетенцію, досвід та фаховий підхід.

"До Ради входять представники ЗСУ, ДСНС, СБУ, МВС, прокуратури та інших структур. На моє переконання, в умовах війни саме такий підхід є виправданим та ефективним: військові і силовики мають формувати чіткі орієнтири щодо безпеки", - підкреслив Кличко.

Відповідаючи на звинувачення, мер зазначив, що поширення думки дилетантів як експертної у питаннях захищеності енергооб’єктів шкодить безпеці та іміджу сил ППО.