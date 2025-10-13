Інтерфакс-Україна
15:05 13.10.2025

Суд продовжить розгляд позову Порошенка про скасування санкцій проти нього в закритому режимі 7 листопада - адвокат

Фото: https://eurosolidarity.org/2025/10/13

Колегія суддів Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду продовжить розгляд позову народного депутата, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка щодо скасування указу про запровадження санкцій проти нього 7 листопада, повідомив адвокат політика Ілля Новіков.

Як повідомляється на сайті "Євросолідарності", документи, на підставі яких були запроваджені санкції, мають гриф ДСК (для службового користування) і вимагають закритого слухання.

"У нас закінчилося чергове засідання, воно було в закритому режимі, і наступне засідання також може відбутися у закритому режимі. Я нагадаю, що ми вже більше ніж півроку знаходимося в цьому процесі. Ми подали до суду на початку березня, і з квітня вже по жовтень на кожному засіданні на яке-небудь з наших питань чули стереотипну відповідь, що відповідь на це питання ви почуєте, коли ми будемо в закритому засіданні досліджувати докази з грифом ДСК. Можу сказати, що ми цю відповідь не почули, я так думаю, що і не почуємо. Бо гарної відповіді на це питання немає", – сказав Новіков.

Як повідомлялося, 13 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ про рішення РНБО від 12 лютого 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Згідно з додатком до документа, санкції введено проти п'яти фізичних осіб: Порошенка, Ігоря Коломойського, ексвласника банку "Фінанси і Кредит" Костянтина Жеваго, колишнього співвласника ПриватБанку Геннадія Боголюбова та екснардепа Віктора Медведчука.

Порошенко оскаржив санкції у Верховному суді. За словами адвоката Іллі Новікова, підставами для санкцій стали так звана "вугільна справа" і Харківські угоди.

За його словами, на сайтах президента України та Ради національної безпеки та оборони були опубліковані дві версії документів щодо застосування санкцій проти Порошенка, одна з них з помилками у персональних даних, а друга – з виправленнями. Новіков стверджує, що це є ознакою фальсифікації указу.

 

Теги: #європейська_солідарність #суд #порошенко #новиков

